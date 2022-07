Hace 25 años: El Ayuntamiento renuncia a la casa de Picasso y Depor y Sevilla pactan la cesión de David

El periódico del 29 de julio de 1997 destacaba en su portada el apoyo del Bloque a las reivindicaciones de HB, la búsqueda de la joven lucense desaparecida en A Coruña y la renuncia del Ayuntamiento a comprar, por ahora, la casa de Picasso.

Busqueda de la joven desaparecida en el entorno del "Mar Egeo"/Gago

Una cazadora entre las rocas, única pista de la desaparecida

Efectivos de Protección Civil, Cruz Roja y Salvamento Marítimo rastrearon "milimétricamente" ola zona próxima a los restos del "Mar Egeo", un lugar por el que la muchacha sentía fascinación, para buscar a la joven lucensa desaparecida en la zona de la torre. Los efectivos encontraron nuevos indicios que reuerzan la teoría de un sucidio o un accidente. En Xermade, la noticia causó un gran impacto.

La casa de Picasso no engrosará el patrimonio municipal

Los análisis económicos han dado en esta ocasión la espalda a la cultura. El gobierno municipal no cree conveniente adquirir de inmediato la casa en la que residió el por muchos considerado mejor pintor español del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso, que residió en La Coruña entre 1891 y 1895. El concejal de Cultura, José Luis Méndez, reveló ayer a El Ideal Gallego que el informe económico realizado por técnicos del Ayuntamiento que cifra el precio de compra del edificio ubicado en el número 14 de la calle Payo Gómez en más de cien millones de pesetas es por ahora una barrera infranqueable para las arcas municipales. No obastante, Méndez Romeu explica que la adquisición del edificio "no es urgente" y podría realizarse "en el plazo de tres o cuatro años".

Montaña rusa en O Parrote/Gago

Montaña rusa en O Parrote

Una espectacular montaña rusa comenzó a ser instalada ayer en la explanada de O Parrote al mismo tiempo que se desmontaban las carpas del Festival de las Naciones, que se despidió ayer de los coruñeses. Durante todo un día, un grupo de operarios se encargó de encajar las piezas de esta atracción con ayuda de una enorme grúa. Esta montaña rusa forma parte de las ya cercanas Fiestas de María Pita.

David, leyendo El Ideal Gallego en Vilalba

Deportivo y Sevilla pactan la cesión de David pero el jugador se niega

Augusto César Lendoiro, presidente del Deportivo, y Herminio Menéndez, director general del Sevilla, cerraron en la noche de ayer de forma definitiva el traspaso de Ramis al club coruñés y pactaron la cesión del delantero blanquiazul David Fernández Miramontes, aunque el jugador no parece muy dispuesto a secundar las intenciones de su presidente. David declaró ayer a este periódico: "Sé que se está hablando de mi futuro, pero lo cierto es que no se está contando conmigo para ello".

Germán Cal posa junto a su padre

Germán Cal demostró sus dotes goleadoras en el torneo del Orillamar

Germán Cal milita como delantero izquierda en las filas del equipo infantil del Santa María del Mar, tiene catorce años y en su breve carrera como futbolista tiene claro que quiere llegar muy lejos, incluso dejaría sus futuros estudios como médico o arquitecto por triunfar en el deporte rey. Facultades no le faltan, y lo viene demostrando una y otra vez. Fue el máximo goleador de su categoría en la liga 95/96, con 32 goles, y revalidó su condición de pichichi en la última temporada con 27 goles. El último palmarés en el que ha escrito su nombre es el de máximo goleador del torneo internacional de Fútbol Base "Ciudad de La Coruña", organizado por el Club Orillamar.