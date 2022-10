Hace 25 años: Autopistas aplica ya la rebaja del peaje en A Barcala

El periódico del 14 de octubre de 1997 llevaba a su portada la decisión de Bebeto de venir "solo si Lendoiro cumple" y la escala de tres veleros en el puerto.

Peaje A Barcala

Autopistas aplica ya la rebaja del peaje en A Barcala

El delegado del Gobierno en Galicia pecó de prudencia. El pasado jueves anunció que en el plazo de "una semana o 10 días" se aplicaría la rebaja de 25 pesetas, solo para vehículos ligeros, una vez que la orden ministerial preparada a tal efecto entrará en vigor. Sin embargo, la empresa Autopistas del Atlántico empezó ayer a cobrar 25 pesetas (50 por el viaje de ida y vuelta) a los coches, motocicletas y furgonetas con un máximo de dos ruedas traseras que ayer circulaban por el tramo de la A-9 entre La Coruña y Burgos. Aunque esperada, la aplicación de la rebaja no revirtió en un incremento sustancial del número de vehículos que transitan los apenas 7 kilómetros que existen entre el puesto de peaje de O Burgo y La Coruña.

Nueva protesta en la cubierta del "Mar Egeo"

El colectivo “A Movida" instaló ayer una pancarta sobre los restos del "Mar Egeo" para protestar contra el desguace del buque, que consideran "irregular". El colectivo recibió un comunicado de la Armada en que señalan que la empresa adjudicataria de los restos, Desguaces Lema, tiene derecho a extraer las hélices del fondo del mar. La firma chatarrera confiar en concluir esta semana los trabajos exteriores. Después dejarán que el mar aleje de la costa los pedazos cortados para rescatarlos después con una embarcación equipada con grúa.

El estado de Renania-Westfalia apoya el plan coruñés para tratar la basura

La ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Parques del estado de Renania-Westfalia norte, Barbel Honhn, hizoun hueco en su apretada agenda para visitar La Coruña. El motivo de la llegada de esta integrante del partido verde alemán no fue otro que conocer el plan de basuras que va a poner en marcha el Ayuntamiento en las próximas semanas. Aquí fue recibida por el alcalde, Francisco Vazquez, y miembros de la corporación municipal, que le acompañaron en una visita al vertedero de Bens y a la zona donde se instalará en la planta de tratamiento de residuos.



John Denver muere a los 53 años al estrellarse con su avioneta



John Denver, el cantante que inmortalizó "Take me home, country roads", ha fallecido en un accidente de avioneta en California los 53 años. Según fuentes de la familia del cantante, Denver, que era un experimentado piloto, partió en una avioneta particular desde el aeropuerto de Monterrey, en California, a las cinco de la tarde y desde entonces no se volvió a tener noticias suyas.

Bebeto quiere que Lendoiro respete el acuerdo verbal

José Roberto Gama de Oliveira Bebeto tiene muy claro cuál debe ser su propio posición en este asunto. El delantero brasileño confirmó en la tarde de ayer la información ofrecida por El Ideal Gallego que señalaba que Lendoiro no le quería pagar lo prometido. "Yo estoy muy decepcionado, porque pensé que el presidente iba a cumplir con su promesa y pronto estaría entrenándome con el Deportivo, pero realmente no es así", apunto el campeón del mundo. Bebeto reconoció que en su día había firmado un precontrato con el club coruñés, aunque sostiene que carece de validez. "Es cierto que en agosto envié, vía fax, un precontrato al Deportivo. Sin embargo, ese contrato solo tenía validez si Paulo Carneiro firmaba mi libertad antes del 29 de agosto. Puesto que no fue así, ese documento ya no tiene valor ninguno". El jugador brasileño quiere dejar claro que su deseo es regresar al Deportivo, club por el que siente "un cariño especial" y a la ciudad que siempre lo ha tratado "excepcionalmente". Por ello, llega a pedir perdón a la afición por demorar su marcha: "No sé qué decir. Lo único que se me ocurre es pedir perdón a todos los aficionados que esperan mi regreso, sobre todo a los Riazor Blues, que siempre han hecho tanto por mí “.