Hace 25 años: Archivado el caso del desplome del vertedero de Bens y cuatro vecinos se salvan del derrumbe de un edificio

El periódico del 22 de julio de 1998 llevaba a su portada el archivo de las diligencias por el derrumbe del vertedero de Bens, las primeras fotos oficiales del hijo de los duques de Lugo, Sogecable y Telefónica logran un principio de acuerdo para desarrollar una plataforma común, el Ayuntamiento acusa a la Sociedad de Autores de comprometer los conciertos, el presidente de la Audiencia Provincial denuncia que la segregación provocará un "minifundio judicial", el voluntariado Fonseca recibe el Premio Concepción Arenal y la Xunta y los sindicatos pactan la adscripción de los profesores de ESO.

La jueza decide archivar el caso Bens tras no encontrar responsables del derrumbe

El juzgado de Instrucción número 5 de La Coruña decidió ayer archivar las diligencias judiciales abiertas como consecuencia del derrumbamiento de parte del vertedero de Bens el diez de septiembre de 1996. La jueza encargada del caso considera que los hechos no son constitutivos de infracción penal. En la sentencia se indica que "procede concluir que no ha existido delito contra el medio ambiente toda vez que el deslizamiento del vertedero no ha perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales", afirmación avalada por los informes del Instituto Oceanográfico, la Consellería de Pesca, el centro de Calidade del Medio Marino, la Consellería de Sanidade y el Instituto Tecnológico Geominero de España.

Los agentes vallaron el inmueble para evitar nuevos daños / Gago

Cuatro vecinos abandonan un edificio del Orzán antes de hundirse el techo

Los cuatro inquilinos del número 127 de la calle Orzán pudieron abandonar el inmueble antes de que el tejado se hundiese. A las cinco de la madrugada, los vecinos sintieron la caída de algunos cascotes, por lo que decidieron salir apresuradamente de la casa. Sólo unos segundos después, el tejado se desplomaba sobre la buhardilla del edificio, con bajo y primer piso que hace esqina con la travesía de Mariñas.