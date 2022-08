Hace 25 años: Más agua para A Zapateira y Aldana no olvida al Depor

El periódico del 26 de agosto de 1997 llevaba a portada la inauguración de las obras de mejora del centro de abastecimiento de agua, la presencia de barcos con residuos nucleares, que pasan por cerca de Galicia a razón de uno al mes, y la amenaza de los futbolistas de Primera de ir a la huelga.

Manuel Fraga y Xose Cuiña visitaron A Telva l Gago

Emalcsa ultima un proyecto para llevar agua a la zona alta de A Zapateira

"El abastecimiento de agua a todos los vecinos de La Coruña en el futuro está resuelto", asegura al gerente de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, Emalcsa, Jose Antonio Orejón. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inauguró ayer junto al conselleiro de Obras Públicas, Xosé Cuiña, las mejoras introducidas en la planta de tratamiento de aguas de A Telva (Cambre), que abastece a la población coruñesa. Las obras han doblado la capacidad de la planta, que pasó de 1.400 metros cúbicos por segundo a ser capaz de tratar 2.400. En la actualidad, el 75 % de la “producción“ de agua potable es absorbida por los alrededor de 325.000 usuarios del municipio de La Coruña, que distribuye sus excedentes entre los ayuntamientos limítrofes.

Turistas en el Mar Egeo

Gran afluencia de turistas para despedir al “Mar Egeo“

Los trabajos de desguace del “Mar Egeo“ se prolongarán durante más de un año, pero muchos de los visitantes que llegan a la Torre de Hércules se apresuran a contemplar los restos oxidados del petrolero antes de que se lo impida una valla. “Tanta inversión en esculturas y esta es una de las mejores“, señala una turista madrileña, que contempla con admiración la corroída mole de acero. El buque, que cumplirá la madrugada del próximo 3 de diciembre cinco años de reposo en los costados de la Torre, se ha convertido en un residente más de la costa, hasta el punto de que las colonias de bivalvos que pueblan la rocas han encontrado en sus lugares más recónditos un nuevo hogar. La empresa propietaria del buque ha obtenido ya la licencia de Capitanía Marítima para poder iniciar los trabajos desde el mar.

El paso de cargueros nucleares cerca de Galicia se intensificará a finales de año

Cada vez que un carguero con plutonio o residuos radiactivos se adentra en el mar, el medio ambiente mundial se resiente, y en especial las costas cercanas a esa ruta “con un peligro de dimensiones desorbitantes“, según afirman las organizaciones ecologistas. Es por eso que Greenpeace quiere hacer públicas las últimas informaciones facilitadas por sus contactos en el Reino Unido, Francia y Japón para lanzar la voz de alarma. Carlos Bravo, portavoz de la organización, asegura que “estos países pretenden intensificar este tipo de transpotes, de manera que más o menos a partir de diciembre pasará una vez al mes frente a las costas gallegas un carguero con plutonio o residuos radiactivos“.

Sigue sin esclarecerse el futuro de Bebeto, que continúa negociando en Bahía

Lo que la prensa brasileña ya dio en llamar “novela española“ continúa en un punto muerto. La historia de regreso de José Roberto Gama de Oliveira “Bebeto“ al Real Club deportivo de La Coruña se escribe lenta, lo que no se sabe es si segura. Tanto el Deportivo como en el entorno del delantero brasileño se contaba con que ayer fue el día clave de la negociación, en el cual se pudiera contar que Bebeto ya no era jugador del Vitoria de Bahía; sin embargo, este hecho no llegó a producirse, por lo menos a última hora de la noche de ayer en España, todavía tarde-noche en Brasil. En ese instante, Bebeto continuaba negociando con los dirigentes bahianos, tanto del Banco Excel el cómo del Vitoria, que no cedían en su intento de quedarse con los servicios del ídolo de la ficción.

Adolfo Aldana, en Barcelona l Pedro Puig

Adolfo Aldana: “Mi paso por el Deportivo es inolvidable“

Adolfo Aldana es uno de los futbolistas que dejó huella durante su paso por el Deportivo. Fue uno de los integrantes de aquel equipo que “revolucionó“ el fútbol español y se codeó con los grandes clubes de la liga. Todo hasta que en un partido ante el Zaragoza “se rompió“. Sufrió una rotura de ligamentos que lo tuvo apartado de los terrenos de juego durante toda la temporada. Ahora sigue vistiendo los colores blanco y azul, pero del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Cuando le preguntan qué le queda de la ciudad responde: “Todo. Cuando uno llega al final de su vida, aunque espero todavía vivir muchos años, empiezan a pasar por la mente flashes de los momentos buenos. En este apartado figura mi estancia en La Coruña. Allí hemos pasado momentos muy agradables Aparte de que nuestro primer hijo nació allá". Entre otras cosas, la matrícula de su coche, todavía con la C de Coruña, le delata: “Podía haber elegido otra placa diferente, pero así me siento un poco más identificado con la ciudad en la que pasé tan buenos momentos".