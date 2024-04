Hace 25 años | Sin aceras en Os Castros y un joven coruñés huido tras suspender todo

El Ideal Gallego del 10 de abril de 1999 llevaba a su portada que Yeltsino teme que la crisis de Kosovo provoque la tercera guerra mundial; Fischler garantiza en Santiago las ayudas estructurales para Galicia; el master en Derecho Sanitario reúne a 29 alumnos; Méndez insiste en que Caixa Galicia es líder en la comunidad; el caos de Barajas complica el viaje de Fraga a Australia; el Ayuntamiento limita las obras de canalización del gas ciudad; la conexión con la autovía incluirá un enlace con el aeropuerto; Transportes Finisterre asegura que su parada es legal; el joven de 15 años que se escapó el lunes huyó por las malas notas; y los arqueólogos localizan numerosos restos romanos en el subsuelo coruñés.

Fomento invertirá 6.000 millones en una conexión con la A-6 y el enlace de Alvedro

El Ministerio de Fomento se ha comprometido a mejorar las conexiones entre A Coruña y las principales vías de comunicación con la creación de un enlace de 10 kilómetros que partirá del cruce de Lonzas y llegará hasta la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura de Cullredo. Esta carretera permitirá, además, mejorar el acceso al aeropuerto, a través de la autopista A-9 y la N-550. El proyecto, en fase de estudio, cuenta con un presupuestos estimado de 6.000 millones de pesetas.

El joven desaparecido pudo haber huido por culpa de las malas notas

Las Fuerzas de Seguridad buscan, desde el pasado lunes, al joven Sebastián Alonso Díaz, de 15 añlos, que salió de su casa el pasado lunes, dejando una nota en la que sólo decía: "me voy a un sitio" y no regresó. El muchacho, moreno, de 1,68 metros de estatura y estudiante de 2º de BUP en el instituto Zalaeta, vestía en el momento de su desaparición un forro polar a cuadros, pantalones vaqueros, botas de montaña y llevaba puestas sus gafas graduadas. Según su familia, Sebastián Alonso podría haber decidido marcharse a causa de los malos resultados académicos, puesto que había suspendido todas las asignaturas y no parecía tener ningún otro problema.

La casa de un rico hacendado romano se ocultaba en el solar de la futura Fundación Caixa Galicia | Pedro Puig

Una ciudad en el subsuelo

Han pasado más de veinte siglos de su fundación, pero Brigantium sigue encerrando algunos misterios para los arqueólogos. La presencia romana en la costa coruñesa es un puzzle del que todavía faltan algunas piezas y estas están enterradas bajo calles y casas de la ciudad contemporánea. Son yacimientos que aún no han saludo a la luz para confirmar lo que, por el momento, son sospechosas especulaciones de los historiadores. Bajo la zona de la Torre, Puerta Real, la calle Real, la Dársena o incluso la Palloza pueden ocultarse algunas claves sobre los orígenes de la ciudad y de sus pobladores.

Vecinos de Os Castros denuncian que la ampliación de la avenida del Ejército les ha dejado sin aceras | Gago

Vial nuevo, pero con aceras estrechas

Demarcación de carreteras se ha empeñado en llevarle la contraria al Ayuntamiento. Mientras el Gobierno municipal insiste en su campaña de dotar a la ciudad de nuevas calles peatonales, incrementando las zonas de paseo allí donde es posible, los técnicos del Ministerio de Fomento acometen las obras de los accesos teniendo al vehículo como protagonista. Y en la aplicación de este catecismo, los expertos en carreteras se olvidan del peatón y de las aceras. Para muestra un botón, se quejan los vecinos de Os Castros y A Gaiteira, que observan estos días como el proyecto de ampliación de la avenida del Ejército les ha dejado a merced de los coches.

Méndez dice que Caixa Galicia está abierta a nuevas incorporaciones

José Luis Méndez: "La caja única es un hecho de palpitante actualidad"

El director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, asegura que la idea de crear una sola caja de ahorros en Galicia, como ya se está planteando en otras comunidades, es "un hecho de palpitante actualidad".