Hace 25 años | Accesos a Perillo y Vázquez acusa a la Xunta de "política feudal"

El periódico del 27 de febrero llevaba a portada la intención de Fraga de aceptar cambios en la Constitución para avanzar hacia la paz, la unión de los socialistas del Cantábrico en un frente común, una transmisión histórica como apertura del programa gallego de telemedicina y las declaraciones de Francisco Vázquez sobre la Ciudad de la Cultura, que definía como "una vergüenza" para los gallegos.

Vázquez compara la política de la Xunta con el feudalismo de señores y vasallos

Francisco Vázquez comparó la política de la Xunta con la Edad Media, "cuando la catedral estaba en el centro y lo demás eran parroquias agachando la cabeza" y centró sus críticas en la ciudad cultural que Fraga Iribarne proyecta para Santiago y que supone el retorno al feudalismo, en el que había señores y vasallos. "Mañana me insultarán pero lo que planean es una vergüenza y seremos el hazmerreír de España, porque eso no es cultura, sino tramoya y fachada". El alcalde aportó nuevos datos sobre el proyecto que prepara la Xunta: La inversión inicialmente prevista asciende a 18.000 millones de pesetas y la actuación afectará a 300.000 metros cuadrados de superficie.

Los turnos de noche sólo se usarán para el enlace de Perillo

Demarcación de Carreteras confirmó que se crearán los turnos de noche para trabajar en las obras de los accesos, pero sólo se emplearán en la construcción del enlace y paso elevado de Perillo. De esta forma, no habrá cuadrillas nocturnas en el Pasaje, ni en Lavedra, ni en la carretera de as Xubias. El objetivo es concluir el viaducto antes de que llegue el buen tiempo para no coincidir con las caravanas de coches que se forman para acudir a los arenales de la comarca.

Reunión de la agrupación cultural Alexandre Bóveda

La agrupación Alexandre Bóveda celebra un acto en defensa de La Marina

La agrupación cultural Alexandre Bóveda desarrolló en la Casa del Mar una reunión para solicitar la permanencia en la dársena de La Marina de la flota de bajura. En el acto participaron, entre otros, Cesáreo Sánchez Iglesias, Lino Braxe, Manuel María y Xabier Seoane.