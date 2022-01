Hace 25 años: Concurso de ideas para el vertedero de Bens y movilizaciones en Santa Bárbara

El periódico del 18 de enero de 1997 destacaba en portada la detención de Urrusolo Sistiaga en el aniversario del secuestro de Ortega Lara, la convocatoria de un concurso de ideas para adoptar una alternativa a Bens y la reducción por parte de Hacienda del plazo inspeccionable, que pasa a ser de cuatro años.





El Ayuntamiento convocará un concurso de ideas para la alternativa al basurero

El alcalde anunció ayer que el Ayuntamiento convocará en breve un concurso de ideas para buscar una alternativa al problema del tratamiento de las basuras que se generan en la ciudad. Aseguró que la puesta en marcha del plan "no corre prisa", si bien reconoció que el vertedero de Bens deberá ser clausurado antes de final de año. Francisco Vázquez explicó que a la convocatoria podrán presentarse todas las empresas e instituciones que lo deseen y reiteró que el Ayuntamiento "escogerá una solución buena y no contaminante". Pese a que negó tajantemente la inclusión en el Plan Sogama, aclaró que el "sistema que se adopte obedecerá siempre a la idea de una ciudad autosuficiente y que no dependa de nadie, ya que nos valemos por nosotros mismos".





Los vecinos de Adormideras piden que se acabe su "peninsularidad"

Los vecinos del polígono de Adormideras están cansados de ser una península dentro de la ensenada coruñesa. La falta de comunicaciones del barrio, que sólo tiene un acceso de entrada y salida al Paseo Marítimo tras el corte de la circulación en la antigua circunvalación que concluía en el hotel Ciudad de La Coruña, es uno de los problemas que sufren los residentes. "Parece que las mejoras se quedan en el Paseo Marítimo y los que estamos a sus márgenes no existimos", señala un vecino del barrio que destaca los problemas de señales, iluminación y ajardinamiento.









Xosé Luis Vilela presentó su libro "La Divisa del Progreso"

Xosé Luis Vilela es el autor de "La Divisa del Progreso", un libro en el que se recoge la historia de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios de Casas fundada en La Coruña en 1835. Nacido en Muxía en 1957, Xosé Luis Vilela es periodista y ganador en el apartado de Cultura del premio Galicia de Xornalismo de 1987. Actualmente es Redactor Jefe de Edición y Cierre en La Voz de Galicia. "La aparición de la Sociedad de Seguros Mutuos fue uno de los mayores impulsos del desarrollo de La Coruña por una sencilla razón: en el momento del que estamos hablando el fuego era el medio de vida pero también era el origen de la catástrofe. Nadie se atrevía a invertir en edificios porque podían perderlo todo de la noche a la mañana. La aparición de la Sociedad de Seguros Mutuos disminuyó ese riesgo y creó seguridad. Los daños producidos por un incendio lo pagaban entre todos; era una sociedad de pérdidas, no de ganancias".









La SER de La Coruña vuelve a "mostrar la radio por dentro" en su tercera bienal

Radio Coruña Cadena SER comenzó ayer los actos de la III Bienal de La Radio y la Música, donde se volvieron a emitir desde la ciudad y de cara al público los programas en directo de gran audiencia. Joaquín Luqui, Luz Casal, Carlos Llamas, Paco Pérez y el dúo Gomaespuma (en la foto con su invitado, Francisco Vázquez) fueron los objetivos principales de fans y recolectores de autógrafos. En palabras de Enrique Sanz, subdirector de Radio Coruña, con estos actos se pretende "acercar la radio y la música, por ser la primera el vehículo ideal para el desarrollo musical. Siempre intentamos traer figuras de la música y programas de nuestra radio, que se hagan en directo para que la gente pueda conocer la cara de esas personas que escuchan todos los días".









Xosé Neira Vilas obtiene el premio vitalicio de la Fundación Pedro Barrié de la Maza

El patronato de la Fundación Pedro Barrié de la Maza acordó ayer por unanimidad conceder el Premio Vitalicio al escritor pontevedrés Xosé Neira Vilas, "en reconocimiento a sus méritos literarios de los que es exponente, entre otras obras 'Memorias dun neno labrego', y a sus trabajos de investigación sobre la aportación de los emigrados gallegos a la cultura de Galicia y a la de los propios países que les recibieron", según explicaron los responsables de la Fundación. Los premios vitalicios, nuevos en España, fueron creados en el año 1976 y están destinados a personalidades relevantes del mundo de la cultura, la creación o la investigación científica en Galicia, en cuyo servicio han destacado a lo largo de su vida.









Los trabajadores de Santa Bárbara anuncian "movilizaciones contundentes"

El comité intercentros de Santa Bárbara anunció ayer en rueda de prensa que continuarán la reunión sobre el plan de esta empresa con la Agencia Industrial del Estado (AIE) el próximo miércoles y señaló que "habrá movilizaciones contundentes" si no se logra un acuerdo. El presidente del comité, Roberto Teixido, explicó que a las once de la mañana de ayer se suspendió "la reunión permanente" iniciada a las ocho de la tarde de ayer después de retener al presidente de Santa Bárbara, José Antonio Casanova, y a la que se incorporó el máximo responsable de la AIE, Francisco Prada.