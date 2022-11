El grito de ayuda del corazón de los barrios: el comercio local de A Coruña quiere perdurar

‘Cando pecha o comercio, pecha o barrio’. Con esta frase, los comerciantes invitan a reflexionar sobre la importancia del sector en las calles de la ciudad. Como un órgano más, los comercios de proximidad dan vida a los distritos, y así buscan trasladarlo a la población con motivo de la celebración del Día del Comercio Local.



Propietarios de pequeños negocios y vecinos de la ciudad dan vida a un vídeo, difundido por la Concejalía de Comercio, Mercado y Barrios, en el que tres personas mantienen una conversación sobre sus hábitos de compra. Dos de ellos acaban de adquirir unos libros online y productos en un supermercado, a la vez que cuentan la incomodidad que supuso la espera hasta que llegase el repartidor con su compra. Mientras, una mujer cuenta que ha cerrado una tienda del barrio, conocida por todos, pero que en los últimos años había perdido clientes por culpa del comercio en línea. “É unha mágoa”, dicen sus dos acompañantes, mientas reconocen que hacía un año que no acudían al negocio. “Se non íades por alí, non sei por que vos sorprende que peche. As tendas non pechan por ter moita clientela, non?”, contesta la mujer.

Reflexión

Con este vídeo de poco menos de dos minutos de duración, el comercio de proximidad realiza un llamamiento para que los consumidores piensen dos veces antes de adquirir un producto en una multinacional en vez de en su tienda de barrio, algo que podría salvar muchos negocios y la vida de los comerciantes que llevan años conviviendo en los barrios. Un sector muy castigado por la pandemia y que día a día lucha por perdurar.



El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Comercio, conmemoró ayer el Día del Comercio Local. El acto central de esta campaña gira en torno a una exposición itinerante de ilustraciones del dibujante Jorge Blanco sobre los comercios tradicionales y su historia. La concejala de Comercio, Diana Cabanas, presidió la presentación de esta muestra en su primera parada, el Obelisco. Su objetivo es dar a conocer la historia e importancia de los pequeños negocios. “Esta é unha campaña para fomentar a compra no noso comercio local a través da memoria de todos aqueles establecementos da cidade que foron marcando a nosa historia e a da nosa veciñanza e a relación emocional co noso pequeno comercio local, que leva décadas contribuíndo a facer cidade”, apuntó.



La muestra se complementará con el reparto entre el tejido comercial de libros con las ilustraciones del dibujante, que serán repartidos entre la clientela en el momento de compra. Contará, además, con quince localizaciones en zonas comerciales y estará entre dos y tres días en cada lugar. Así, visitará la plaza entre la calle Santiago y Dársena, plaza de España, plaza de Lugo, plaza de Pontevedra, Tolerancia, plaza Elíptica, Conchiñas, Palacio de la Ópera, Ángel Senra, A Gaiteira, Pablo Picasso, Enrique Mariñas, Pablo Iglesias y Novo Mesoiro.