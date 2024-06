La Greta Thunberg española visita A Coruña en defensa de los océanos

“Siempre he tenido una conexión muy profunda con el mar, de hecho, aprendí a nadar en el mar y no en una piscina”, explica la activista medioambiental Olivia Mandle, de tan solo 17 años. Y es que esta barcelonesa ha sido calificada con razón como la Greta Thunberg española, no solo por su juventud (la ecologista sueca tiene ahora 21), sino también por su capacidad de entusiasmo ante la defensa del medioambiente. Este sábado mantuvo un coloquio en la Domus con Isabel López-Rivadulla, directora de comunicación de Signus Ecovalor (Sistema de Gestión de Neumáticos Usados). El evento formó parte de la programación del festival Mar de Mares.



Con solo 16 años, Mandle puso en marcha una campaña para acabar con el cautiverio de los cetáceos en España y es Embajadora del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea. “La primera campaña la lancé para pedirle al Ayuntamiento de Barcelona que trasladaran a los delfines que aún quedaban en el zoo a un santuario marino”, relata. “En tan solo unos meses la campaña consiguió más de 55.000 firmas, pero al final a los delfines los trasladaron a otro zoo en Atenas. Yo estaba muy decepcionada y muy frustrada, porque en vez de darles una mejor vida los habían llevado a un lugar igual al anterior”, continúa.

A partir de esta experiencia, la activista sacó fuerzas para su siguiente campaña: ‘No es país para delfines’. “Pedimos al Gobierno español una ley de cierre programado de delfinarios en España. De momento, ya hemos conseguido más 160.000 firmas en Change.org y el apoyo de científicos que están de acuerdo con la campaña”, dice con orgullo Mandle.



La joven también aprovechó el evento para firmar ejemplares de su libro ‘Sí es cosa tuya’, que ofrece una reflexión sobre el cambio climático para actuar contra él “antes de que sea demasiado tarde”. “Este es nuestro único planeta y nuestro presente y futuro dependen de cómo actuemos ahora”, advierte Mandle. “Quería hacer un libro que todo el mundo pudiese leer, desde mi hermano pequeño, que tiene diez años, hasta mi abuela, que tiene 92. Cada capítulo trata un tema diferente que incluye anécdotas mías relacionadas, una explicación asequible para que todo el mundo la entienda y acciones que podemos hacer en nuestro día a día que son muy sencillas”.



La activista también realizará este domingo una limpieza de fondos marinos, organizada por Signus Ecover y bajo la dirección de Buceo Galicia. En la actividad participan cien submarinistas y más de 50 voluntarios, entre los que estará la propia Mandle. “Esta vez no voy a bucear porque tengo que coger un vuelo esta misma tarde y tengo que esperar al menos diez horas si quiero volar después de haber buceado”, indica.

Pero la joven sí liderará la limpieza desde la arena, donde, tristemente, esperar recoger “mucha cantidad de desechos y basura”.