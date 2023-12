El Gordo de la Lotería de Navidad se repartió frente a la playa de Riazor

Un décimo agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad se vendió frente a la playa de Riazor. En el número 10 de la avenida de Buenos Aires, la tienda de gominolas de Sara Carballo, se repartieron 400.000 euros. "No tengo ni idea de a quién se vendió, porque solo vendo por máquina". La propietaria del establecimiento, que lleva 23 años al frente de este negocio, explica que por allí pasan muchos turistas, por lo que el premio podría haber viajado con el agraciado.

Sara Carballo nunca pensó que el 88008 fuese a ser el número que repartiese alegría. "Me parecía un número feo. No me gustan los ceros, aunque cuando toca, ya pasa a ser bonito", bromea. La vendedora, que "de la emoción no voy ni a comer", recuerda que hace años ya dio una primitiva premiada con 90.000 euros.