El Gobierno tramitará “como ayudas” las compensaciones para los mariscadores de la ría de O Burgo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, trasladó ayer a los mariscadores de la ría de O Burgo que el Gobierno finalmente tramitará “como ayudas” sus compensaciones por el cese de actividad derivado del dragado del estuario.



En la carta enviada a la cofradía, el secretario indica que, tras consultarlo con la Abogacía General del Estado, se estableció como una de las posibles vías para abordar las indemnizaciones es “la tramitación de una ayuda, cuya regulación está ultimándose”.



El Ministerio para la Transición Ecológica había acordado con la Consellería do Mar que el departamento autonómico tramitaría las compensaciones por sus competencias en marisqueo y el Gobierno las pagaría, pero ahora se considera “más correcto y ágil” que se tramite como una subvención. En todo caso, Hugo Morán apunta que “la cuantía de esa subvención compensatoria requerirá, entre otros, el informe previo del órgano competente en materia de marisqueo de la Xunta de Galicia”.



Llegado el momento, añadió, contactarán con la Consellería do Mar. “A la mayor brevedad posible estará publicada la disposición reguladora de dicha subvención”, afirmó Hugo Morán.



Esta carta llega en un momento en que los mariscadores habían expresado su preocupación por no estar cobrando las compensaciones y habían convocado al secretario de Estado y a la conselleira del Mar a una reunión que tendría lugar mañana. No obstante, Hugo Morán les indicó que no podrá acudir a dicho encuentro.









Fondos





El pasado 3 de febrero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico selló con la Consellería del Mar un acuerdo, mediante el cual se comprometía a trasladar los fondos necesarios para las compensaciones a los mariscadores mientras dure el dragado de la ría de O Burgo.



El Gobierno destinará unos tres millones de euros en los dos años (entre 24 y 26 meses) que durarán los trabajos de dragado del estuario.



Las obras iniciadas hace una semanas para la regeneración de la ría avanzan con la construcción de la escollera, que servirá para crear un muro de carga tras la demolición del espigón más saliente del paseo de O Burgo.



A principios de este mes eran numerosos los vecinos a los que sorprendían los movimientos de las máquinas, que no estarían creando una especie de área acotada en el estuario con la idea de asegurar la correcta evolución de las obras, una de las más reivindicadas por los municipios del entorno más cercano a A Coruña. Desde el Ayuntamiento de Culleredo iniciaron las actuaciones necesarias para coordinar el dispositivo de circulación de vehículos en la zona del paseo marítimo ante un posible segundo acceso para maquinaria pesada, que todavía está por definir, pero que analizan con los responsables de la dirección de obra y con los de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia.