El Gobierno local prepara otra revisión del PGOM para hacer realidad el parque del Agra do Orzán

La apertura por parte de la Xunta del Espacio Amizar, la nueva sede de Política Social y Emprego, en la antigua sede de la Delegación de Sanidade, en el Agra do Orzán, vuelve a poner sobre la mesa el proyecto del parque del Observatorio, vecino al edificio. Es una idea que se remonta a hacer 40 años, pero que nunca ha podido materializarse por la complejidad legal de la operación inmobiliaria y la falta de consenso. El Gobierno de Inés Rey ya hizo una intentona sin éxito y piensa volver a intentarlo antes de que acabe el mandato.





El primer intento hace más de un año, fracasó porque no consiguió la unanimidad necesaria para reformar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Es un requisito imprescindible: primero, porque hay que ejecutar la sentencia de Adoratrices para excluir esta parcela del polígono y hacer una reordenación del parque dentro de las mejoras respecto a las propuestas anteriores. Pero la oposición no apoyó, así que al Ayuntamiento no le queda más que hacer otra revisión de la modificación de este polígono que se lleve a pleno.





El principal problema es el uso del terreno. El anterior Gobierno local dejó un borrador para reordenar los terrenos en el que se preveía dedicar 23.815 metros cuadrados a superficie edificable. Los inmuebles ocuparían así el 21% del ámbito. Sin embargo, en la propuesta del actual departamento de Urbanismo, dirigido por el concejal Juan Díaz Villoslada, el terreno para edificaciones se reducía a 19.480 metros cuadrados, por lo que ocuparía el 15% de la superficie.





Pero no hubo acuerdo. Fuentes municipales señalan es muy complicado reducirlo todo a equipamiento público. Es decir, a zonas verdes. Técnicamente, se podría hacer, pero eso supondría un desembolso millonario de las arcas municipales a los propietarios del polígono que el Gobierno de Inés Rey no está dispuesto a realizar. El Ayuntamiento está convencido de que el entorno debe mejorar, sobre todo ahora que existe el Espacio Amizar.





Observatorio

Además, queda la cuestión del Parque del Observatorio. El Gobierno local tiene pendiente las negociaciones con el Ministerio de transición Energética para que le cede o le permute los terrenos del Observatorio meteorológico y sumarlos así al parque del Agra.





Ya en 2011, el Gobierno local de Carlos Negreira intentó que el entonces el Ministerio de Medio Ambiente le cediese la titularidad de esos 1.500 metros cuadrados.





El teniente de alcalde, José Manuel Lage, anunció en octubre de 2019 que se pondría en marcha las negociaciones, sin que se conozcan avances.





Comienza la reurbanización de San Leopoldo que convertirá la pequeña calle en una plaza



Tal y como había anunciado el Ayuntamiento, las máquinas comenzaron a trabajar en la pequeña calle de San Leopoldo, en el Agra do Orzán. Se trata, de hecho, de una de las calles más pequeña de este barrio, pero los técnicos municipales apuntan a que tiene un ancho considerable, de manera que cuando acabe las obras tendrá el aspecto de una plaza





De hecho, la obra de la concejalía de Infraestructuras y Movilidad apunta a ese proyecto tiene ese espíritu: las obras de reurbanización permitirá que pase a ser de plataforma única, con la plantación de once árboles repartidos en zonas ajardinadas en una franja central: Además, se pintarán en el suelo juegos infantiles de carácter educativo.





Las obras en San Leopoldo se complementará con la elevación del cruce de esta calle con la de Andrés Gaos para dar prioridad a la movilidad peatonal, así como mejorar la seguridad y accesibilidad de la zona. Solo se permitirá el acceso de los vehículos que pretenden aparcar en el garaje que hay en la calle. Es una medida que la asociación de vecinos, del que partió la propuesta, aplaude.