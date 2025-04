El Gobierno local licitará “muy pronto” los puestos libres del nuevo mercado de Monte Alto

El Ayuntamiento busca un nuevo impulso para los mercados municipales. Para ello, licitará “muy pronto” los puestos libres del nuevo mercado de Monte Alto, en la calle Forcarei, para avanzar en el proceso en paralelo a las obras de reforma. El objetivo es que, una vez estén terminados los trabajos –la previsión es que sea en noviembre– los 22 puestos “se puedan ocupar de forma inmediata”, señalan fuentes municipales.



Los trámites también avanzarán en la plaza de Lugo y San Agustín. Por orden, primero se licitarán los puestos libres y las concesiones vencidas de San Agustín, después los de Monte Alto y, por último, los de la plaza de Lugo.



La ocupación de las plazas de abastos municipales es alta en la mayor parte de los casos. Del único que no se han podido obtener los datos es de la plaza de Lugo, a la espera de que la concesionaria aporte el porcentaje de sus 191 locales. San Agustín tiene diez puestos, de 65, libres. Es una cifra inferior a la del año pasado, cuando eran doce. En Elviña hay tres vacíos (tres menos que en 2024), de un total de 56. En Monte Alto –el mercado provisional de Indalecio Prieto–, uno; y en Ramón Cabanillas, la plaza de abastos con peor porcentaje de ocupación, hay seis expositores en activo y otros seis cerrados. En este último caso, en el último ejercicio se ha quedado vacío un puesto.



El mercado que goza de mejor salud, aunque en una escala pequeña, es el de Adormideras, donde sus siete locales están en funcionamiento. De As Conchiñas, al no ser municipal, no se conocen los datos.

Caída de ventas

Lejos de los números, el día a día de los placeros en A Coruña no pasa por su mejor momento. Las ventas desde Navidad no consiguen despegar y ahora, con el buen tiempo, menos gente visita estas instalaciones. Óscar, de Pescadería Nortemar, en la plaza de Lugo, asegura que “las ventas van fatal, tanto pescadería, como carnicerías o fruterías”. Si normalmente los fines de semana conseguían salvar los muebles de los anteriores días, “ahora hasta fallan los sábados”.



Febrero es, tradicionalmente, un mes de bajada de ventas, sobre todo para el pescado. No obstante, dice que este año “es una locura” al extenderse la mala racha hasta abril.



¿A qué se debe? “Lo achacamos a que las cosas están mal y hay incertidumbre en los hogares”. Este placero no considera que sea una cuestión que se pueda solucionar por parte del Ayuntamiento, sino que “la sociedad es la que dice si le apetece comprar en un mercado o si puede tener el ritmo de hacerlo”. En la misma plaza de abastos, tanto Teri, de Pescados Teri Ceán, como Víctor, de Pescadería Víctor, coinciden al señalar que “todo está muy parado”. Esperan, sin embargo, que en Semana Santa todo mejore.



El presidente de los placeros de Elviña, Leonardo Tomé, comenta que “no podemos quejarnos, pero el mes de marzo ha sido francamente malo y se nota un bajón de ventas”, por lo que parece que la realidad es compartida en las diferentes plazas de abastos de A Coruña.

Plan del PP

El PP local presentó una moción solicitando un Plan de Revitalización y Mejora de los Mercados Municipales, que ya incluía en las 399 propuestas sectoriales de las alegaciones al presupuesto. “El Gobierno municipal es responsable de su mantenimiento, limpieza y dinamización, algo de lo que no es consciente, por la escasa dotación económica en el presupuesto y por la que placeros de San Agustín, plaza de Lugo y Elviña presentaron una alegación conjunta, ya que la partida para mantenimiento es de 55.000 euros. Su reclamación fue inadmitida sin leer por Lage Tuñas e Inés Rey”, exponen.



Dentro del plan, solicitan la creación de una mesa local de mercados que se reúna con placeros, asociaciones o representantes, de manera semestral e individualmente al menos cada trimestre. También la actualización, renovación o concurso para el contrato de mantenimiento.