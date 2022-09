El Gobierno de A Coruña aprueba el texto de la Agenda Urbana en medio de la polémica

La Junta de Gobierno local aprobó, en una sesión urgente y extraordinaria rodeada de gran polémica, la Agenda Urbana da Coruña 2030 (AUAC 2030), así como el Plan Estratégico de Acción Local, un documento marco que define la estrategia a seguir por la ciudad para ajustarse a las políticas europeas durante los dos próximos mandatos. Hay dos motivos por los que ha generado tanta polémica: el primero es que no se ha dado a los partidos de la oposición la posibilidad de participar en su redacción, la segunda, porque se aprueba de forma urgente porque el plazo expira hoy, y el tercero, que no se va a llevar a pleno.



Esto ha provocado una imagen insólita: el PP, la Marea y el BNG juntos en una intervención pública en el vestíbulo del palacio municipal, desde donde la concejala nacionalista Avia Veira, que fue la primera en tomar la palabra, calificó este proceso de “chafallada” una artimaña del Gobierno local para salvar los muebles y no perder la financiación del Estado (250.000 euros) para este documento estratégico. Ya en septiembre del año pasado se advertía de que debían estar listos para hoy, un plazo ajustado, pero conocido por todos. “Parecenos un insulto a intelixencia e a cidadanía que representamos que a semana pasada nos dixeran membros de Goberno local que non sabían que tiña que aprobarse hoxe”.



El 3 de diciembre de 2021, se había acordado en pleno con una enmienda firmada por los tres grupos de la oposición, donde se acordaba crear una comisión especial para la Agenda Urbana, cuya función era diseñar el documento y el PEAL. Para Veira, el Gobierno local estaba obligado legalmente a cumplir este acuerdo. Sin embargo, la oposición no ha tenido la oportunidad de intervenir en el texto.



Por su parte, María García, portavoz de la Marea Atlántica, también fue muy crítica, a pesar de que su formación negocia con el Gobierno local en minoría para sacar adelante los proyectos.



“É un documento que guía as políticas municipales a medio e largo plazo e é un requisito para acceder fondos europeos, pero o Goberno de Inés Rey non tivo a ben xestionala, debatila, para que chegue a bo porto”, protestó García, que señaló que todavía no han tenido tiempo de examinar el documento en profundidad pero que “é pobre e falto de ambición”.



En cuanto a Roberto Rodríguez, portavoz del grupo municipal popular, señaló que el documento contiene una estrategia fundamental. “Non entendemos a actitude do Goberno de Inés Rey”, lamentó, al tiempo que recordaba que el Mitma, (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) exige que estos planes se saquen adelante con el máximo consenso político, lo que quiere decir llevarlo al pleno. “Se non é así, o Ministerio obriga a os concellos a explicar por qué non se ten levado a leno. A pregunta que nos facemos é: Cál é a excusa de ma estudante que van a poñer esta vez?”, inquirió.



Subvención



En juego están 250 mil euros, los que percibió la consultora externa para redactar el documento. Si el Mitma acepta el procedimiento seguido pro el Gobierno local, no le concedería una subvención para cubrir ese importe, y entonces serían las arcas municipales las que tendrían que sufragarlo.



El Ejecutivo promete convocar a todos los grupos en la comisión (que nunca se ha convocado hasta ahora) para que hagan sus aportaciones, una vez que el documento está ya aprobado. También asegura que su intención es finamente aprobarlo en un futuro pleno, “común de cidade e co máximo consenso posible”.



La AUAC 2030 permitirá acudir a nuevas convocatorias de fondos europeos. El Gobierno local recuerda que, a lo largo de este mandato, ya se han conseguido 11 millones de euros del programa Next Generation y 12,6 millones de euros del Gobierno para renovar la iluminación. Ahora se trata de seguir obteniendo más fondos europeos hasta 2027.