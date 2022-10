El Gobierno local adjudica con urgencia las obras del mercado de Monte Alto

El Gobierno local aprobó ayer en una Junta de Gobierno urgente y extraordinaria la adjudicación de las obras del mercado de Monte Alto por 10,4 millones de euros a la Unión Temporal de Empresa (UTE) formada por Prace Servicios y Obras y Gestión Ambiental de Contratas. La intervención contempla un mercado provisional para que los placeros puedan seguir trabajando durante los tres años que dure la obra, por la que los vecinos llevan muchos años esperando, porque el primer proyecto se elaboró durante el mandato de Carlos Negreira.



El mercado incorporará mejoras de eficiencia energética en el edificio, tanto en acristalamientos como en sistemas de calefacción; así como mejoras en los equipamientos. Pero va más allá del mercado: se reformará la escuela infantil y toda la plaza e incluso la calle de Joaquín González, que se peatonalizará. La urbanización exterior y la nueva calle peatonal supondrán 500.000 euros del presupuesto, y la escuela infantil, 140.000. El mercado provisional en la plaza de Indalecio Prieto costará 850.000 euros. El resto se destinará a trabajos relacionados con el nuevo edificio.



Además, está prevista la plantación de árboles en la plaza y en las aceras, con el fin de hacerlos más atractivos. “Coa adxudicación deste proxecto queremos dar resposta ás necesidades tanto das persoas traballadoras da propia praza como aos veciños e veciñas do barrio de Monte Alto que gañarán en servizos e calidade urbana cun dos investimentos máis elevados do actual mandato”, señaló la alcaldesa, Inés Rey.

No hay que olvidar que durante la Marea Atlántica decidió echar atrás el proyecto que recibió del PP porque lo consideraba poco ambicioso. Durante todo el mandato de Xulio Ferreiro, se elaboró un nuevo proyecto, que nunca llegó a cuajar. Tras llegar a manos del Gobierno de Inés Rey, sufrió un nuevo retraso cuando el concurso quedó desierto, en mayo de este mismo año, debido a que los materiales se habían encarecido tanto con la crisis de los suministros que las empresas lo consideraban ruinoso. El presupuesto original era de 3,7 millones de euros, así que ha más que duplicado el importe. Por otro lado, los placeros se han quejado de falta de información y de inseguridad pero por fin, parece que se va a ejecutar.



Paseo Marítimo

También se aprobó la adjudicación de los trabajos de reurbanización del tramo del Paseo Marítimo que discurre entre el dique de abrigo y el cementerio de San Amaro, de casi un kilómetro y medio. Se invertirán diez meses y 3,1 millones de euros, financiados en un 80% por los fondos europeos Feder. La intervención la realizará Petrolam Infraestructuras y consiste en enterrar los raíles del tranvía, convertir en carril bici en bidireccional y 2,6 metros de ancho y añadir un carril para corredores, también bidireccional de dos metros de ancho.



El carril de circulación se separará del carril bici con una barrera ajardinada. También se añadirán 7.000 metros cuadrados de zonas verdes, que incluirán árboles, como abedules y liquidambar. Igualmente se añadirán espacio de juegos infantiles y un circuito de calistenia, justo frente a la ensenada de Os Pelamios, donde se instalará un estacionamiento de bicicletas.



Barrio de las Flores

Por último, en la junta de Gobierno urgente de ayer se dio luz verde a la declaración del barrio de Los Rosales como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP). Esto significa que sus vecinos podrán optar a los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.



Hay que recordar que, desde finales de julio, el barrio ya dispone de un Plan Director de Rehabilitación Integrada para la mejora del parque de viviendas, sobre todo en lo que se refiere a la eficiencia energética. El jueves, la Junta de Gobierno Local también había aprobado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), la declaración del barrio como Área de Rehabilitación Integral (ARI), abriéndolo así a nuevas fuentes de financiación. De esta manera, se podrá optar a fondos autonómicos, estatales y europeos. Rey destacó el compromiso municipal “para a obtención de recursos públicos que nos axuden a facer fronte á financiación das actuacións de recuperación previstas no Barrio das Flores”