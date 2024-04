El Gobierno confía en que la labor del Citic permita la identificación de la edad de los emigrantes

Rubén Pérez Penedo, secretario de Estado de Juventud e Infancia acudió en la mañana de este viernes al Centro de Investigación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Citic) de la UDC.

El rector de la universidad, Ricardo Cao, vicerrector de Investigación, Jerónimo Puertas, y el director del Citic, Manuel González, acompañaron al representante del Gobierno central en esta visita a las instalaciones dónde pudo conocer sus proyectos en inteligencia Artificial y ciberseguridad. Pérez Penedo destacó la relevancia de estas iniciativas para afrontar obstáculos como la identificación de la edad de los niños emigrantes que llegan a España.



“Agora mesmo é unha urxencia ter ferramentas, sobre todo en Canarias, Ceuta e Melilla, que non sexan só as probas médicas e forenses que se fan nos centros de saude”, explicó el secretario de Estado al subrayar la importancia de que los proyectos planteados por el Citic “chegen a bo termo”.



Pérez Penedo encuadró esta necesidad en la protección a la infancia: “A intelixencia artificial e o control do cyberbulling son, ahora mesmo, unha parte moi sensible do que queremos facer como ministerio. Onte mesmo tiñamos a terceira xuntanza do Comité de Expertos; máis de 50 expertos que van a configurar a liñas iniciais para facer unha lexislación que protexa aos menores nos entornos dixitáis”.



Ricardo Cao, agradeció esta aproximación y también recalcó la importancia de la tecnología ideada por estos proyectos: “É un exemplo de como as TIC, que moitas veces as vemos como xeneradoras de problemas, neste caso o que fan é axudar moito na infancia e na xuventude”.



Después de la presentación de varios investigaciones y sus responsables, la comitiva continuó su visita. De esto modo, Pérez Penedo conoció de primera mano las distintas áreas de trabajo que componen el Citic.