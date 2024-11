Gatocan busca hogar para Dandy y Toby

Dandy: No sabemos si es porque los cachorros de los últimos meses han acaparado todo el protagonismo o porque simplemente no ha surgido nadie que busque un gato que no fuese cachorro, pero el caso es que este gato súper guapo, elegante y cariñoso, además de joven, no ha tenido ningún pretendiente. Dandy se arrima a cualquiera que se acerque por allí, pidiendo a gritos que se lo lleven a un buen hogar, pero de momento no ha tenido suerte. ¿Nadie se anima a venir a conocerlo?

Toby: Es un perriño de tamaño pequeño que ha perdido su hogar por circunstancias totalmente ajenas a él y con mucho dolor por parte de su dueña. Toby está desubicado y no entiende nada. Desconfía un poco al principio, pero si estás con él un ratito pronto se rinde a las caricias y te enseña lo cariñoso que es. Busca un nuevo futuro donde sentirse seguro y tranquilo, y nosotros esperamos que lo consiga cuanto antes.