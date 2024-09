Gatocan agota la Lotería de Navidad en septiembre

La protectora de animales Gatocan ha anunciado que ha agotado la Lotería de Navidad. Con un mensaje en sus redes sociales la protectora muestra su sorpresa, ya que aún faltan tres meses para el sorteo, y da las gracias a todos los que confiaron en ellos para probar suerte de nuevo y desafiar al azar.

Asimismo Gatocan pide que no se usen los teléfonos de urgencias para preguntar por la lotería ya que se podría estar perjudicando a gente que si necesita usarlos por una necesitad y avisa que ya no van a tener más participaciones porque ya han terminado el número y no traerán más.

La entidad ha sido agraciada el año pasado con el segundo premio del sorteo de Navidad con el número 58303, dando 25.000 euros en cada participacion.

Entre las personas que se llevaron el pellizco de Gatocan están las taquilleras de los espacios de la plaza de Ourense, el Ágora, el teatro Rosalía, el teatro Colón y el Fórum Metropolitano.