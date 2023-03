Gandy: “La edad no pasa sin dejar el cuerpo algo magullado pero la mente sigue siendo rockeira”

Pasó hace nada por los 60 y su actitud en el escenario sigue siendo la misma, pero con unas enormes tablas fruto de los años de carretera. Gandy y su Banda del Camión continúan en el camino de vida del Rock and Roll y siguen disfrutando y haciendo disfrutar. Llegar hasta aquí ha sido una enorme aventura. Guitarrista, compositor y autor. Productor y mánager. Gandy ha sido y es todo en el mundo de la música y no son pocas bandas y artistas los que le deben, fundamentalmente en sus inicios, haber dado sus primeros pasos.



Pero también los más consagrados han pedido ayuda en no pocas ocasiones a este rockero de melena riza, de eterna sonrisa, de Telecaster y de Marshall, de sangre hercúlea. Nadie le ha compuesto más canciones a A Coruña y lo que representa la ciudad –incluyendo el Rock del Depor– que Francisco Gómez Seijo; Gandy.

Si echamos la vista atrás es imposible no ver a Cacahué. Esa banda lo tenía todo… La muerte de Tato no solo rompió el alma de la banda, sino tu corazón. Un palo que no se olvida así pasen los años. ¿Cuántas veces te has reinventado desde entonces?

Pues muchas. Empecé en el 1974 con 14 años, y desde entonces he desarrollado varios proyectos; empezando por un grupo de amigos que ensayábamos temas de los Beatles en un local de la parroquia del barrio compartido con los Boy Scouts, con material que nos dejaba el hermano del batería que tocaba en un grupo paralelo a Pekenikes; nos llamábamos Doobers y en nuestras actuaciones en iglesias y colegios vestíamos todos camisetas de rugby que nos dejaba mi hermano.



Más tarde me vine a vivir a A Coruña y monté un local de Hostelería llamado “La Casa de las tortillas” y ahí se creó el grupo que más me ha marcado: “Cacahüé”. Fue con el que grabamos el tema que nos identificó a todos: el “Rock del Deportivo”. Más tarde, y tras la muerte del bajista, Tato, hice una intentona en solitario con el trabajo “Airiños de Rock´n´Roll”, editado en el 1993, en formatos disco, cinta y CD, con el que me presenté en Madrid con resultados encontrados, pero que me valió para que un poco más tarde me fuera a vivir a Madrid y consiguiera una súper banda: “Gandy y Malacara” que creyó en mi propuesta y grabamos un disco, “Gandy Directo”, que no resultó tener los medios prometidos. Entonces me volví para Coruña (no sin antes hacer una grabación que está en un cajón, en la que participaron muchos músicos amigos y que nunca vio la luz), porque había una urgencia en regresar y participar activamente del nacimiento de mi primera hija; y aquí rodeado de amigos, sobre todo de Manolo, se creó “La Banda del Camión”.

Circuito de Madrid, España de norte a sur, pero siempre Coruña. ¿Te has parado a pensar cuántas canciones le has compuesto a la ciudad?

Destinaron a mi padre a Madrid cuando yo tenía cinco años con lo que tuvimos que mudarnos allí, y aunque desde los 17 años mis idas y venidas entre Madrid y Coruña eran muy frecuentes, incluso, a veces pasando largos periodos de tiempo en Coruña, siempre me volvía a marchar, con lo que el tener siempre lejos mi ciudad y sobre todo la de mis antepasados influyó muchísimo en mi sentimiento de volver, y lo único que podía hacer era recordarla a través de mis canciones. Como bien dices interpreté muchas veces en Madrid y en las tres modestas giras que nuestra oficina de Madrid nos consiguió por toda España temas de mi ciudad. Coruña siempre iba conmigo, eso era innegociable. Una vez aquí he seguido componiendo a mi ciudad y a sus motivos. Dos temas a la ciudad, tres al Depor, uno a la Estrella, uno a la Torre y uno al Liceo. Estoy dispuesto a seguir esa línea si es que el tiempo y la imaginación me dan la oportunidad.

¿Cómo se lleva ser productor con banda propia en un mundo como el musical, cómo se consigue unir las dos facetas?

Esto es un poco como el jugador que se hace entrenador, y el hecho de ser componente de un grupo de música tantos años, me hace entender un poco mejor las necesidades de los artistas que tengo que producir. Sólo llevo fatal el hecho de producir y tocar al mismo tiempo, ya que cada cuestión necesita de dos facetas de mi carácter y son bastante incompatibles, así que cuando se dan esos casos siempre delego la producción en algún profesional de mi confianza, porque mi preferencia siempre es la de volcarme en mis conciertos.

Son bastantes los que te adoran y también los que, incluso sin conocerte, emiten juicios de valor a la ligera. ¿Así es el mundo de la música o es un tema de personas?

Sí que es cierto que siempre me precede un ‘run-run’, pero supongo que nunca puede sonar la música a gusto de todos y, lo que sí he tratado siempre es de buscarme la vida sin dejar cadáveres en la cuneta, pero sí es cierto que en el mundo de la música pueden pasar estas cosas aunque, afortunadamente, al final nunca llegue la sangre al río, y los que me conocen saben que siempre voy de frente. No obstante la enorme responsabilidad de tener que tomar decisiones conlleva a que no todas sean acertadas, por lo que pido el máximo de comprensión, ya que nunca me ha caracterizado la mala fe.



¿Te han puesto muchos palos en las ruedas?

Pues supongo que como a todos los que nos dedicamos a esto, nada muy especial, o por lo menos creo que no debo recordar esos malos rollos y, si alguna vez lo hiciera, serían capítulos muy divertidos de mi hipotética futura biografía, pero hay cosas que es mejor olvidar, y sobre todo aprender de ellas. El hecho de decir “sigo aquí” es muy importante.

¿Qué te has dejado por la música en el camino de la vida?

Seguramente dinero y salud, pues esto es lo más frecuente dedicándote a la música, aunque haya excepciones que lo han tenido más fácil.

¿Y qué te ha dado la música?

Aquí sí que hago una parada para agradecer a la música la oportunidad que me ha dado de conocer a grandes personas que a lo largo de los tiempos seguimos unidos y, si no me hubiera dedicado a esto, nunca las habría podido conocer… “Sois muchos y muy buenos” y esto es una de las cosas mejores que me han pasado en mi vida, tanto es así que tengo pendiente una canción que cuente estos sentimientos tan personales.

Llegados a este punto de tu carrera, ¿Adónde te lleva el futuro? ¿Qué quieres hacer?

Mi futuro es incierto pero algo previsible, ya que aunque la edad no pasa sin dejar el cuerpo algo magullado, la mente sigue siendo rockeira y estoy deseando tener algo más de tiempo para componer algunas canciones pendientes. A nivel producción, tengo mucha ilusión en poder hacer circuitos musicales en mi ciudad para apoyar a las bandas locales de toda la vida que siguen en activo y, sobre todo, a las nuevas bandas que van surgiendo, pues para mí sería una perfecta y añorada experiencia laboral el poder estar cerca de todas ellas, y en el último tramo de mi carrera, aportar una experiencia acumulada como músico y productor que pienso podría ser de utilidad. Me encantaría hacerlo en esta Coruña mía, apoyado por las administraciones y grandes marcas locales; es un proyecto por el que seguiré luchando siempre.

Eres el autor de Rock del Depor, ahora hay varias canciones que hablan del club pero el himno es el tuyo y lo has llevado a toda España. Cuando suenan los primeros acordes no hay dudas de lo que se viene.

Me parece genial que haya nuevas canciones al club, y así deberá ser siempre, pues los sentimientos hacia este equipo son de miles de personas y, entre ellas, músicos que se inspiran con el Depor, y eso siempre es para disfrutar. Yo tuve la suerte de popularizar la canción en una época en la que el Deportivo era un club muy querido en España, ya que le plantaba cara a los más grandes desde la humildad y desde una ciudad y una afición entregada de tal forma que era de admirar; y sí, es cierto que en aquellos años me corearon la canción en muchísimas ciudades españolas, en esas giras de las que te hablaba... Los recuerdos son imborrables. Hasta el famoso programa Informe Semanal hizo un reportaje de nuestros numerosos conciertos nacionales en las fiestas de muchos pueblos y ciudades españolas.

¿Qué músicos te han influido a nivel general?

Si me preguntas por músicos yo no sabría qué decirte, pero de grupos está claro que los rockeros más rítmicos y que estaban en los oídos de todos; los que consumíamos este género en nuestras casas y, sobre todo, en los garitos en los que pasábamos el tiempo. Tales como Led Zeppelin, ZZ Top, Judas Priest , Ted Nugent, Dr. Feelgood, Mermelada, Barón Rojo, Burning, y por encima de todos AC/DC.

¿Qué personas con las que has tocado han significado algo especial?

He tocado delante de algunos grupos “grandes” nacionales e internacionales, pero los músicos con los que más he flipado son; en primer lugar con Pedro, Falke y Tato, de Cacahüé, a los que llevo y llevaré siempre en mi corazón. Con Richi Ponce en mi versión acústica, con mi banda de Madrid –Guny, Kacho, Ángel Venancio, Sergio Cisneros y Juan Tamayo–excelentes músicos y muy reputados en Madrid. Cada uno de ellos con carreras envidiables. Y, por supuesto, con los músicos de La Banda del Camión, con los que he encontrado lo mejor que me podía pasar en este tramo final de mi carrera y con los que espero terminar mi aventura musical algún día. Aunque han pasado muchas y muchos músicos por esta banda, y a todos les dedico lo mejor de mis recuerdos y tengo la gran suerte de poder contar con ellos en algunas ocasiones, pero con los actuales Rocco, Ángel, Juan Folla, Mayte, Patri, Iván y Miguel formamos una gran familia dispuesta a invertir nuestro tiempo libre en disfrutar de nuestra compañía en cualquier lugar. Por supuesto en nuestros conciertos, pero por encima de todo ensayando en nuestro fabuloso local, en el que hacemos grandes fiestas con nuestros amigos más allegados y le damos sentido a la esencia de esto del Rock’n’Roll. También he de decir que con mi hijo Manuel ya he compartido escenario muchas veces y es estremecedor coincidir con él; y con mi familia: Manuel a la guitarra, Lucía al teclado y Paula y Tere a las voces, a veces hacemos sesiones familiares muy entrañables. Ya lo hacía de jovenzuelo en mi casa, con mis padres, hermanas y hermanos. Era una costumbre muy frecuente que cogiera la guitarra española y cantase nuestros temas favoritos, y a voces increíblemente buenas. Sonaban tan bien que lo repetíamos, la mayor parte de las veces, a peticiones de amigos y familiares.

¿Qué proyectos tienes con La Banda del Camión?

En en este año 2023 el camión hará un pequeño recorrido de 25 aniversario de rodaje, que nos llevará por Coruña, Lugo, Betanzos, Madrid para terminar otra vez en A Coruña, para después meter el camión en el garaje y ver si se pueden reparar algunas avería producidas en este largo periodo.

¿Qué canciones propias llevas en el alma?

Por supuesto “El Rock del Deportivo”, pero hay canciones como “Percebes”, “La Torre”, “Era de la Cía”, “Cumpleaños de La Estrella”, “Popeye se casa”, los arreglos del “Himno de la Ponferradina” y algunas más, pero la que más me pone es “Coruña mía”, que cada vez que la estoy tocando me vienen a la cabeza recuerdos muy personales y siempre me emociono mucho con ella.



¿Te gustaría tener más tiempo para componer? ¿Qué quieres componer?

Esto es lo que más añoro “tiempo para componer”, ya que mis responsabilidades familiares y laborales me impiden dedicarle tiempo e inspiración, pero en mi cabeza está hacer un nuevo trabajo discográfico, y aportar todo lo aprendido hasta ahora para hacer algo que me deje un buen recuerdo, a mí y a todos los que sé que estarían dispuestos a sumar a los que ya se han publicado.

¿Cómo te gustaría que se te recordara en la música y en la vida?

Como “un músico”, que a pesar de sus carencias sólo intentó expresarse a través de sus canciones. Como “un profesional” que consiguió desarrollar un trabajo reconocido y con el que ha compartido momentos inolvidables con clientes–personas que han formado parte de sus mejores momentos. Como un “muy amigo de sus amigos” y que a día de hoy son un gran apoyo para seguir ilusionado. Como “integrante de una familia excepcional” que cubre todas las expectativas soñadas. Como un enamorado de La Coruña... Y como un hombre que se sintió muy afortunado por haber conseguido todo esto sin ser el más listo de la clase, sólo con un esfuerzo innegable.