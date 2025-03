Galicia Fórum Gastronómico, nova parada para a Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña amosará ‘A paisaxe que sabe’ no Galicia Fórum Gastronómico, a feira que celebra a súa décima edición en ExpoCoruña de mañá, domingo, ao martes 25 de marzo. Farao coa colaboración dunha decena de produtores da provincia e ofrecendo un amplo programa de case 30 iniciativas no seu stand.



Con ‘A Paisaxe que sabe’, a súa nova campaña, a Deputación da Coruña pon o foco nos elementos paisaxísticos que alimentan a gastronomía da provincia e reforza a estratexia de compromiso cun turismo de calidade, que promova a preservación do medio e a mellora socioeconómica da contorna. A Despensa D’Lujo (Coristanco), Cafés Lúa (Carballo), Chichalovers (Santiago de Compostela), Galmesán (Arzúa), Martietas de Fío (Bergondo), Orixes Galegas (Boqueixón), San Isidro Bakery (Bergondo), Sotavento (Outes) e Vánagandr (Cambre) son os produtores locais que, nesta ocasión, van da man da Deputación. Xunto a eles, a institución provincial ofrecerá durante os tres días do evento no seu stand un programa con almorzos, showcookings e degustacións desde as 11.00 horas ata máis aló das 18.30.

Este ano ten como eixo principal ‘Un océano de cocinas’ para facer honra á diversidade culinaria da rexión



Para estas actividades, a Deputación tamén contará con presentacións dos centros colaborativos da Fusquenlla (Moeche) ou Brión e cociñeiros e cociñeiras como Nel Parada (Nodestada, en Portosín), Víctor Basante (Arrueiro, en Laxe), Iria Espinosa (Árbore da Veira, A Coruña), Miguel Vázquez (Atípico, A Coruña), Nair González (Muelle 43, Mugardos) ou Lucía Freitas (A Tafona, Santiago).



O Galicia Fórum Gastronómico, enfocado principalmente a profesionais da enogastronomía, acada a súa décima edición e neste 2025 terá como eixo principal ‘Un océano de cocinas’ para facer honra á diversidade culinaria que emana das profundidades do Atlántico.