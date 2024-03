La galería de Vigo pide la retirada de su oferta sobre los murales de Lugrís

Hace unos días trascendía que había varias ofertas para adquirir los murales de Urbano Lugrís situados en la calle Olmos: una de ellas de la Xunta y otra superior de la galería Montenegro, de Vigo. Tras los pasos dados en los últimos días para incoar el expediente de los murales como Bien de Interés Cultural (BIC), desde la galería han solicitado retirar la oferta.



“He hablado con el juzgado de lo mercantil, lo he expuesto, pero aún no tengo confirmación, si me autoriza, retiro la oferta”, apunta Víctor Montenegro. “El motivo es sencillo, los murales estaban a la venta bajo unas condiciones”, apunta, pero éstas han cambiado, por lo que añade “se van a declarar BIC y yo, la verdad, es que no quiero interferir en el tema”.



Asegura que “tenía mucha ilusión” por adquirirlos y repararlos. Posteriormente, su intención era ofrecérselo a museos, en concreto al de Belas Artes y, si no fuese posible, a otras entidades o fundaciones, antes de optar por una colección privada.



“Soy de la opinión de que debe permanecer unido”, motivo por el que su planteamiento era, primero, sacarlos del edificio, para “colocarlos en un soporte adecuado” y restaurarlos, antes de ofrecerlos al museo. “Es un trabajo a largo plazo, a tres años vista”, apunta.

"Interese lexítimo"

Por su parte, el conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez, visitaba A Coruña y, a preguntas de los medios, aseguraba que la galería “ten un interese lexítimo, pero diferente ao noso”. “Procuramos un interese xeral”, señalaba, reincidiendo en que la intención de la Xunta también es que los murales se puedan quedar en Belas Artes.



El titular de Cultura aseguraba que se está trabajando de manera rápida para incoar el expediente de BIC lo antes posible. “Están traballando os equipos técnicos, avaliando a documentación que foi remitida polo Concello i están traballando de xeito rápido para intentar facelo o antes posible, non temos aínda data definitiva, pero podo asegurar que se está a facer un traballo de avaliación rápido e forte”, afirmaba Rodríguez.



“Non é unha cuestión fácil, arbitraria, sencilla... que non necesite un certo criterio”, puntualizaba, añadiendo que se trabaja “sin pausa, pero sin ningunha prisa contraproducente”.

O Mural

Al titular de Cultura y a la agilidad del proceso de incoación como BIC respondía la asociación O Mural. Según la entidad “o xeito máis rápido é admitir a solicitude formal que presentou O Mural o mes de decembro de 2022”.



“Admitir a nosa solicitude en prazo tivera evitado as carreiras da última semana”, aseguran desde la entidad.