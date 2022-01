El fotoperiodista Javier Quintana recibe su segundo Pérez Lugín por “Los extranjeros”

La alcaldesa, Inés Rey, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña, Doda Vázquez, presidieron ayer el acto de entrega del premio Pérez Lugín al fotoperiodista de El Ideal Gallego Javier Quintana, que obtuvo el galardón por segunda vez (la primera vez fue en el año 2009), en esta ocasión por su artículo “Los Extranjeros”.





El leitmotiv de esta edición del galardón eran las figuras de María Casares y José Sellier, que Quintana, bajo el seudónimo de “Orfeo”, abordó a través del vínculo de dos entierros, el del general Sánchez Bregua, que filmó Sellier, y el de Albert Camus, amigo, amante y compañero de Casares.





La regidora puso de relevancia ambas figuras, destacando el ambiente creativo y el carácter progresista de la ciudad durante los siglos XIX y XX. “A Coruña ten unha tradición liberal, termo que nunca debemos esquecer e vén de liberdade. E as liberdades, as de verdade, teñen un garante no oficio que aquí nos reúne”, afirmó.





El acto de entrega del premio tuvo lugar en el salón de plenos del palacio municipal de María Pita, donde también se rindió homenaje al periodista Ezequiel Pérez Montes, que cumplió 50 años como socio de la asociación de la prensa coruñesa, entidad que también presidió.