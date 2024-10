O Fogar de Santa Margarida da Coruña e o Sada y Sus Contornos reciben os premios do Día de Luísa Villalta da RAG

A Real Academia Galega celebrou este martes na Casa da Cultura de Sada a entrega dos premios do concurso escolar Contádenos o voso Día das Letras de Luísa Villalta. A institución recoñeceu o traballo realizado arredor da gran festa do 17 de maio polo CEIP da Espiñeira-Aldán (Cangas), o Colexio Fogar Santa Margarida (A Coruña) e o CEIP Sada y sus Contornos nunha celebración que recoñeceu o labor do profesorado na defensa da lingua galega, nun momento en que as enquisas sobre o uso e o coñecemento do idioma propio entre as novas xeracións lembran a necesidade de mudar o rumbo da política lingüística, de maneira especial no que atinxe á xente máis nova.

A RAG convoca estes premios ao abeiro do proxecto para o público infantil Primavera das Letras, en marcha dende 2016 co apoio da Deputación da Coruña. A coordinadora da iniciativa, Fina Casalderrey, conduciu o acto, que contou coa participación da nai e a irmá de Luísa Villalta, María Gómez e Susana Villalta; e do alcalde de Sada, Benito Portela, un dos moitos alumnosda escritora que gardan un recordo inesquecible dela. Tamén asistiu unha representación do profesorado do IES Isaac Díaz Pardo, onde Luísa Villalta foi docente durante máis dunha década, e do alumnado de 1º da ESO, que o ano pasado participou dende o CEIP Sada y sus Contornos nas actividades premiadas hoxe.

En representación do CEIP de Sada y sus Contornos tomaron a palabra tres estudantes que sinalaron que a súa comunidade educativa recibiu o premio “por facer o que hai que facer, poñendo o mellor de nós na celebración do noso día, o Día das Letras Galegas”. “Nós, como galegos e galegas, temos o deber de defender, de impulsar, de valorar e de gozar co tesouro que é a nosa lingua”, concluíron. Na mesma liña, o director Andrés Saavedra subliñou que o galego “serve para unir, compartir, sentir e, en definitiva, tomar máis conciencia do que somos”. “Somos, entre outras cousas, a nosa lingua, e esta é o noso símbolo de identidade e de pertenza”, engadiu.

Bandas deseñadas sobre Luísa Villalta, unha entrevista radiofónica a exalumnos da autora e un festival do 17 de maio foron parte das propostas para as Letras Galegas 2024 do CEIP Sada y sus Contornos. O alumnado levou ademais á escena unha adaptación de Violino, inglesa e o libro xigante. Pequena biografía de Luísa Villalta, a historia escrita por Ana María Fernández e o académico correspondente Xoán Babarro para Primavera das Letras, contando con Óscar Villán como ilustrador. A primeira representación teatral celebrouse con motivo da presentación da última edición deste espazo dixital da Academia.

Dende o Colexio Fogar Santa Margarida recolleron o premio cinco alumnos e alumnas que resumiron as actividades celebradas neste centro coruñés con motivo das Letras Galegas de Luísa Villalta. “Unha das que máis éxito tivo foi a Xincana Luísa Villalta, cunha serie de xogos e pasatempos. Por outra parte, seguido o exemplo do admirado profesor Lois Aldegunde e do alumnado do CPI dos Dices (Rois), varios centros asociados en Escolas Católicas decidimos levar adiante un proxecto que denominamos A Coruña de Luísa Villalta, un vídeo documental sobre a figura vital e literaria da escritora coruñesa”, explicaron.

A rapazada do CEIP da Espiñeira-Aldán tamén reivindicou o idioma a través da música, animando o público a cantar unha adaptación da canción “Terra” das Tanxugueiras titulada “Fálame en galego”. O colexio cangués desenvolveu o pasado curso unha completa proposta que consistiu en sete obradoiros, cada un nomeado coa nota do pentagrama, en referencia á faceta musical que sempre acompañou a Villalta, e dedicouse a profundar na súa vida e obra, así como a promover o uso do galego con iniciativas como o devandito tema musical.