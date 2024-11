La fiscal del caso Samuel contemplaría rebajar la pena a Katy Silva y Alejandro Míguez por cómplices de asesinato

La decimoctava sesión del juicio por el crimen de Samuel Luiz comenzó este jueves más de una hora tarde debido a la incapacidad de uno de los miembros del jurado, que ha sido sustituido por un suplente. Las partes anuncian sus conclusiones, empezando por la Fiscalía, quien presenta un cambio: la posibilidad de rebajar la pena solicitada para Katy Silva y Alejandro Míguez al introducir una nueva calificación subsidiaria, en este caso como cómplices del delito de asesinato.

Esto no significa que no mantenga la acusación de asesinato con alevosía y ensañamiento, pero se abre a la posibilidad de que, en caso de que el jurado no vea este delito, se puedan juzgar como cómplices. La pena se reduce para ambos a catorce años y seis meses, en el caso de Silva, y a trece años en el caso de Alejandro Míguez.

La fiscal, Olga Serrano, explicó que estos dos procesados intervinieron impidiendo la defensa de la víctima, por lo que introduce una nueva calificación subsidiaria, en este caso como cómplices de delito de asesinato que mantiene para los otros tres procesados, Diego Montaña, Alejandro Freire y Kaio Amaral. "Eran conscientes de la crueldad y percibían el dolor de Samuel" que sus amigos estaban causándole, señala. Además, "facilitaron la actuación de los otros tres acusados".

En el turno de las defensas, el abogado de Montaña, Luis Manuel Salgado, y de Alejandro Freire, David Freire, piden que estos sean juzgados por homicidio imprudente, en el caso de Freire (tres años de cárcel), y por homicidio imprudente y lesiones en el caso de Montaña.