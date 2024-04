La Filmoteca de Galicia conmemora el 50 aniversario de la Revolución dos Caraveis

La programación de abril de la Filmoteca de Galicia arranca este martes con la última sesión de 'Lazos que unen', retrospectiva de la cineasta estadounidense Su Friedrich, que se exhibe en A Coruña en colaboración con el Festival Punto de Vista de Pamplona, y se proyectarán las películas 'The Odds of Recovery' y 'Today' como arranque de esta nueva cartelera en la que destaca la conmemoración fílmica de los 50 años de la Revolución dos Caraveis.



Así, en colaboración con la Cinemateca Portuguesa, entre el 24 de abril y el 3 de mayo se proyectarán una serie de documentales filmados en los días de la revolución portuguesa y también ficciones que retratan a gente en las calles y las manifestaciones, así como el proceso de reforma agraria.



En concreto, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el ciclo '50 anos do 25 de abril' comienza en la víspera de esta efeméride con uno de los títulos más emblemáticos de aquellos años, 'As armas e o povo', documento histórico "de valor inestimable" firmado por el Colectivo de Trabalhadores da Actividade Cinematográfica.



El propio día 25 habrá una sesión de cuatro cortometrajes filmados entre 1975 y 1976: '1º de maio', 'Revolução', 'Cravos de Abril' y 'Paredes Pintadas da Revolução Portuguesa'.



Al día siguiente, se proyecta 'Scenes From The Class Struggle in Portugal', del norteamericano Robert Kramer, uno de los muchos cineastas extranjeros que viajaron a Portugal para filmar esos hechos históricos. Finalmente, y hasta las nuevas sesiones de mayo, el 30 de abril el público podrá descubrir 'As desventuras do Drácula Von Barreto em terras da Reforma Agrária', así como 'Terra de pão, terra de luta', de José Nascimento.



Además, en este mes finaliza la retrospectiva dedicada a Aki Kaurismäki, que dio comienzo el pasado febrero con la visita a la Filmoteca del director finlandés.



En abril, se ofrecerán nueve películas, entre las que se encuentran sus dos primeras películas, 'Crimen y castigo' (2 y 3 de abril) y 'Calamari Union' (6 y 10 abril). También se podrán ver en la Sala José Sellier algunas de las más famosas de su filmografía, como 'Nubes pasajeras' (4 y 5 abril), 'Juha' (11 y 12 abril), 'Leningrad cowboys meet moses' (16 abril), 'Un hombre sin pasado' (17 y 18 abril), 'Luces al atardecer' (20 y 23 abril), 'El Havre' (24 y 25 abril) y 'El otro lado de la esperanza' (26 y 27 abril).



Por otra parte, José Ernesto Díaz-Noriega, figura esencial del amateurismo español y del cine hecho en Galicia en los años 60 y 70, será uno de los protagonistas del mes en la Filmoteca dentro del ciclo 'Cine, rexistro vivo da nosa memoria', que reúne restauraciones recientes de cinematecas de todo el mundo.



La investigadora Carolina Cappa presentará en la sesión del día 9 el estreno de las restauraciones de buena parte de los trabajos de Díaz-Noriega, realizadas bajo su coordinación para la Elías Querejeta Zine Eskol y en las que también participaron la Filmoteca Española y la Filmoteca de Galicia.



Para el día 18 está programada una sesión doble del ciclo 'Materiais para unha historia do cine en Galicia', con uniones de la etapa gallega de este cineasta: el corto 'El Anillo' y el mediometraje 'Os Suevos'.



Estos no son los únicos trabajos de reciente restauración que se incluyen en el calendario de abril, dentro del que también habrá pases de 'Prisioneros de la tierra', de Mario Soffici; 'Las ruinas de un imperio', de Fridrikh Ermler; 'Bushman', de David Schickele; 'La carpa de circo', de Aravindan Govindan, y 'Quizá mañana...', de Judit Elek.



Estas sesiones vendrán precedidas de un seminario organizado por la distribuidora 'Lost & Found' en el que Inés Toharia, directora de 'Cine, registro vivo de nuestra memoria', la película que da nombre al ciclo, y la propia Carolina Cappa.