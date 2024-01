El cine del nipón Masahiro Shinoda protagoniza el inicio de año en la Filmoteca de Galicia

La Filmoteca de Galicia inicia este martes su primera cartelera del 2024, en la que destaca la retrospectiva que se le dedica al director nipón Masahiro Shinoda, una propuesta que se realiza en colaboración con la Fundación Japón. Esta selección se inserta en la sección ‘Esenciais’ de la cinemateca, en el marco del que también se abordará la figura de Wim Wenders, que tendrá continuidad el próximo mes.



En este primer mes del año concluirá el ciclo dedicado al cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, se proyectará también la tercera entrega de ‘Cancións de Pedro Costa’ y se pondrá en marcha la nueva sección ‘Materiais para unha historia do cinema en Galicia’, que tiene como objetivo darle una mayor visibilidad al patrimonio audiovisual que se conserva en la propia Filmoteca. También se incluirán obras de Malena Solarz, entre otras.



El ciclo dedicado a Shinoda proyectará, hasta el día 25, una selección de siete películas del nipón, cinco de ellas en 35mm y todas con subtítulos en gallego. La primera de las emisiones será hoy, a las 20.30 horas, y la protagonista será la cinta ‘Kawaita mizumi’ (‘El lago seco’). Se proyectarán también Yuri ni akai ore no kao’, ‘Namida o sishi no tategami ni’, ‘Ansatsu’, ‘Ibun sarutobi sasuke’, ‘Kawaita hana’ y ‘Yari no gonza’.