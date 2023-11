La Feria de Empleo se convierte en puente entre jóvenes y empresas

La XIV edición de la Feria de Empleo de A Coruña concentró en Palexco a decenas de jóvenes que se encontraban en búsqueda activa de trabajo.



Repsol, las Fuerzas Armadas, Carrefour o Ghastof eran algunas de las 70 empresas que recibieron a estos aspirantes que, en muchos casos, afrontaban su primer acercamiento al ámbito profesional. “Estoy haciendo un curso por la Cámara de Comercio y nos comentaron que la Feria era una buena oportunidad para practicar las entrevistas y perder el miedo”, contaba Diego Seijo, muchacho de 18 años que acababa de pasar por el puesto de El Corte Inglés. “Te preguntan un poco si tienes experiencia y en que ámbito estás buscando. Luego me enseñaron su portal de empleo, me dieron un papelito con información y un caramelo. Estaba muy rico”.



“Para mí el problema es no llegar a la entrevista”, cuenta Laura, graduada de 25 años en Sociología con un Máster en moda. “Como no llego al proceso de entrevista, y yo creo que gano en las distancias cortas, me apetece esta experiencia para ver cómo me desenvuelvo y coger práctica de cara al momento en el llegue la oportunidad”.



Respecto a los obstáculos en la selección, existen varias opiniones. “Estoy desde el lado de marketing, pero escucho de mis compañeros de recursos humanos que uno de los mayores problemas es el interés. Brilla por su ausencia en cuanto a candidatos”, explicaba Paula Naveira de LN Consultores. En cambio, Aena, que debuta en la Feria, considera que el inglés resulta esencial. “Es uno de los requisitos que la gente no cumple”, dijo la técnico de atención a pasajeros María Álvarez. No obstante, Lara Costela, de Flying Tiger cuenta que el horario también acarrea problemas. “Muchos todavía están estudiando y nosotros necesitamos una disponibilidad amplia por los momentos de apertura de las tiendas”.



La perspectiva de los jóvenes es muy distinta y considera la falta de experiencia el factor determinante. “Al principio lo más difícil es empezar. Una vez que tienes experiencia considero que es un poco más sencillo”, afirma Adrián, un joven de 21 años con formación informática. “El tema de la homologación del título es lo más difícil; y después está la falta de experiencia previa que tengo”, contó Martina, una psicóloga argentina a la caza de un puesto, aunque este no estuviese relacionado con su formación.



Durante la apertura, Antonio Couceiro Méndez, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, recordó la importancia del papel de estos eventos como puentes entre los candidatos y los empleadores. “En Garantía Juvenil, en toda la demarcación cameral, tenemos inscritos 8.305 jóvenes que están buscando empleo; de los cuales 3.634, un 43,9%, residen en esta ciudad”, señaló Couceiro para puntualizar la implicación del organismo.

“Creo que Galicia está en un buen momento económico y lo que necesita es captar y retener el talento”, añadió Elena Rivo López, conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad.