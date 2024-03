La Feria de Empleo +45 ofrece una primera toma de contacto a los parados senior de A Coruña

La Cámara de Comercio celebró ayer en la sede de Afundación la primera Feria de Empleo +45. Este evento reunió a de 27 empresas gallegas que ofertaron alrededor de 100 puestos destinados a parados mayores de 45 años en búsqueda activa de trabajo. “Hoy es una primera toma de contacto con la empresa. Si les gusta tu perfil y te ven activo, probablemente tomen nota de tu currículum y te llamen”, aseguró Ana Agras, secretaria general de la Cámara.



Colas de gente se formaron frente a los stands de empresas como Gadisa, Repsol o El Corte Inglés. La mayoría de los asistentes descubrieron la Feria a través de los cursos realizados por la Cámara. El interés no impidió que algunos se mostrasen escépticos durante la jornada tras presentar sus currículums en varias de estas empresas.



A sus 54 años, Cristina lleva saltando entre pequeños trabajos: “Desde 2014 he mandado un montón de currículums y estoy en varias webs como Infojobs. Sólo me llamaron una vez para una entrevista”. A pesar su paso por once stands, ella duda que la llamen debido a la edad.



Irene comparte el pesimismo tras cuatro encuentros en las que criticó la especialización de los puestos ofertados. No obstante, lejos de este escepticismo, Margarita reafirma su esperanza de encontrar trabajo: “Esto me parece una oportunidad muy buena. El hecho de estar aquí ya es un éxito”.



Daniel, representante de Gadisa, fue consciente de que la preocupación de muchos de los que se aproximaron a la Feria era la edad, pero aseguró que eso no era un problema entre su plantilla: “En Coruña, creo que el 35% está entre los 45 y 50 años de edad. Más del 40% tiene una antigüedad de 10 años. Creo que nosotros apostamos bastante por el talento senior”.



A lo largo de la mañana, los entrevistadores llevaron a cabo decenas de encuentros. Ana, enviada de Repsol, tuvo la oportunidad de tratar con muchas personas en la búsqueda de candidatos idóneos para el puesto de operadores de planta química en A Coruña: “El día está siendo intenso. Ha venido un montón de gente”.

Consejos

Los asistentes pudieron asistir a charlas de orientación tras el acto de inauguración presentado por Valentín González Formoso, presidente de la Diputación. Gadisa y Adams Galicia aportaron técnicas para favorecer la búsqueda de empleo más allá de los 45 años así como otras estrategias.



La Feria allanó el camino de muchos para alcanzar un puesto de trabajo mientras demostró el éxito de este tipo de actividades dedicadas al mundo laboral. “Estamos estudiando la posibilidad de hacer otras iniciativas y de ampliarlas”, afirmó Ana Agras.