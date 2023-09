El fenómeno Barbie arrasa en las tiendas de A Coruña

Si hay un nombre que este año no ha dejado de sonar, ese es el de Barbie. La película de Greta Gerwig llegó a los cines el 20 de julio y, desde entonces, el fenómeno no ha hecho más que crecer. Los coruñeses no son una excepción, y es que el interés por hacerse con esta muñeca de Mattel ha provocado que incluso algunos establecimientos de la ciudad agoten existencias.



Es el caso de la tienda de antigüedades El baúl de los recuerdos, donde, tras el estreno de la cinta, todas las reliquias que cosechaban se vendieron al instante. “Las agotamos todas a raíz de la película; teníamos cinco o seis muñecas de los años noventa y las vendimos todas, al igual que los vestidos y trajes que había”, aseguran. Si bien el coleccionismo de esta muñeca siempre ha existido, desde este comercio de la calle Riego de Agua consideran que, a consecuencia de la producción cinematográfica, “la gente más joven empezó a interesarse más”.

Jugueterías tradicionales



En la juguetería de El Corte Inglés de Ramón y Cajal notan un repunte de las ventas, que se han “incrementado considerablemente” desde el lanzamiento de la película. En otras tiendas repartidas por toda la ciudad, si bien comparten la atención que la Barbie ha recibido desde el mes de julio, indican que, realmente, nunca llegó a pasar de moda entre los más pequeños. “Cuando se estrenó sí que hubo mucho más tirón porque justo se vendía un modelo en concreto que salía representado en la película, pero siempre se ha vendido bien”, comentan desde el comercio Juguettos, en la plaza de Pontevedra.



En Toys R’ Us y Din Don, tanto en el local de la calle Real como en el de Federico Tapia, ensalzan esta muñeca como un producto que despierta interés en cualquier momento. “Mucha gente viene preguntando por la película, pero no hemos llegado a notar un incremento notable porque siempre ha estado en tendencia”, dicen. Las tiendas acaban de recibir modelos nuevos, pero todas coinciden al señalar el de Barbie ‘Vamos de Viaje Malibú’ y la ‘fashionista’ como las triunfadoras.