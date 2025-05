La Federación de Comercios de A Coruña se disolverá tras una reclamación de 54.800 euros de la Xunta

La Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) ha entrado en concurso de acreedores y prepara su disolución tras una reclamación de fondos de la Xunta. En concreto, el Gobierno gallego pide la devolución de 54.800 euros que corresponderían a subvenciones concedidas para el desarrollo de parques infantiles en los barrios de A Coruña. Todo se resume, en palabras del presidente de la FUCC, José Luis Boado, en "errores administrativos" y pone especial énfasis en aclarar que "no ha habido apropiación indebida" en ningún momento.

La Xunta considera mal empleadas las subvenciones, y es que la FUCC no notificó formalmente la reducción en el coste final de las actividades contratadas, derivada de un rapel comercial. Un rapel es un descuento aplicado a final de año por volumen de contratación, y es que la empresa a la que encargaban las actividades llevaba a cabo esta reducción por ratio y, según entiende la entidad comercial, "nunca fue interpretada por esta federación como una alteración sustancial de las condiciones de la subvención, ya que no supuso beneficio alguno, sino una rebaja que permitió organizar más actividades sin coste adicional".

La entidad, que agrupa a las asociaciones comerciales de la ciudad, estimaba que debería devolver unos 30.000 euros, pero la Xunta reclama esta cantidad más los intereses de los años 2021 y 2022, lo que suma 54.800. Para entender mejor la situación, José Luis Boado explica que las entidades comerciales contrataban actividades como la Noche Blanca o el Calloween con la misma empresa que desarrollaba los parques infantiles. Esta devolvía un "ratio por contratación" y este descuento se utilizaba "para pagar otras actividades, como los parques".

El Gobierno gallego ha derivado el asunto a Fiscalía, una situación que ha recurrido la FUCC. Pero, ante la "posibilidad de que la Xunta obligue a pagar una multa de mayor cuantía", la federación ha tomado la decisión, tras decidirlo así en asamblea, de ir a concurso de acreedores y disolverse. "No podemos cobrar un convenio del Ayuntamiento y dedicarlo a pagar la deuda con la Xunta". El Gobierno autonómico, además, según relata Boado, "no ha negociado pagos aplazados".

La FUCC "se liquida" y desaparecerá, a la espera de que se lleve a cabo la fundación de otra. No sin antes pedir "que se valore el conjunto de nuestra trayectoria y que no se construyan sospechas que no se corresponden ni con los hechos ni con la realidad de nuestra gestión. Todo lo que hemos hecho ha sido por y para el comercio de A Coruña, con el esfuerzo desinteresado de muchas personas que han puesto su tiempo y su energía al servicio de su ciudad", concluye.