Familias del CEIP de Prácticas de A Coruña exigen "mejoras" y "no parches" para tener una "escuela digna"

Representantes de la comunidad educativa del CEIP de Prácticas de A Coruña se han movilizado para demandar "mejoras urgentes" en el centro". Lo han hecho con el lema "por una escuela segura y digna" y poco antes de la jornada lectiva.



En declaraciones a Europa Press, Cristina Novoa, representante del ANPA, ha asegurado que "determinados sitios están a caer", en relación al deterioro que, según ha expuesto, presentan las instalaciones.

Manifestación en el CEIP de Prácticas de A Coruña | Javier Alborés



Además, ha insistido en que las demandas no son nuevas y que ya en 2021 hubo protestas por este motivo. Por otra parte, ha reprochado a las administraciones implicadas, la Xunta, el Ayuntamiento de A Coruña y la Universidade coruñesa (UDC), que no den una "respuesta" a sus demandas.



"No hay una solución concreta y con plazos, solo parches", ha indicado para asegurar que "no es cuestión de cambiar un fluorescente, si luego hay filtraciones de agua no va a funcionar".

Manifestación en el CEIP de Prácticas de A Coruña | Javier Alborés



Esto lo ha puesto como ejemplo de la situación que viven los más de 250 alumnos y alumnas en relación a unos problemas que vienen, ha dicho, "de hace tiempo" en un edificio que pertenece a la UDC y que fue cedido al consistorio pero que al ser un colegio público compete a la Xunta. De esta, ha asegurado que les argumentaron que hace falta "una reforma integral, pero no hay plazos".