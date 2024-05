Los exvecinos de la fundadora de Zara: “Antes todo eran pequeñas casas y las calles eran de tierra”

No hay nada que no cambie en medio siglo, y el barrio de Monte Alto no es una excepción. Muchos de los que llevan viviendo allí toda la vida reconocen que ha cambiado, como un vecino que lleva viviendo en la misma zona, justo detrás del Paseo Marítimo, desde los años setenta: “Era distinto, el barrio estaba más abandonado”. Si Monte Alto ha cambiado, Matadero aun más: su condición de fachada marítima del barrio lo ha convertido en la zona más codiciada, hasta As Lagoas y más allá. El presidente de la asociación de vecinos de Monte Alto, Xosé Vázquez, reconoce que esto tiene un efecto directo sobre el precio de la vivienda, incluso de las que no tienen vistas al mar. “Si ves un piso alquilado por 700 euros en este barrio, llama ahora. Mañana no estará”, aconseja.

Los grandes bloques de viviendas en primera línea de costa bloquean la visión a los que aún viven en pisos pequeños, de cuatro alturas, construidos durante los años 60. Estos vecinos a los que les han robado el mar se codean con los recién llegados, porque Monte Alto es un barrio de moda. Los que han vivido allí toda la vida no quieren marcharse, como ocurre en Os Mallos. Y los que vienen desde fuera también se sienten atraídos por la atmósfera de autenticidad que no ha borrado del todo el desarrollo inmobiliario.



“Hai plazas onde a xente vai de cháchara, como en Santo Tomás, Cada zona ten un ágora, un lugar de reunión”, comenta Vázquez, que lamenta la construcción de grandes bloques, pero que lo considera inevitable ante la necesidad de vivienda. Pero incluso en Matadero, todavía quedan algunos edificios pequeños, que se encogen entre los grandes bloques. En el número 44, un edificio de tres plantas sin ascensor que es uno de los afectados por un edificio de apartamentos de lujo, la vida transcurre plácidamente. Algunos inquilinos ni siquiera se habían enterado de los planes que les afectan.



Gran parte del personal de la multinacional Inditex también ha encontrado aquí su barrio de referencia, aunque es difícil saber a ciencia cierta el impacto que esto ha tenido en la subida de los precios. Otros colectivos, los artistas, se concentran lejos de Matadero, en la zona de As Atochas, donde existen 19 estudios artísticos. “Ahora hay más gente y está bien. Es el progreso. Antes todo eran casas pequeñas, de dos pisos, y algunas calles eran de tierra”, comenta un vecino.



Mercado caliente

Desde el punto de vista inmobiliario, Roberto Castro, delegado territorial de la consultora Gesvalt reconoce su atractivo: “Es un mercado caliente, de los más tensionados de A Coruña. Se han hecho rehabilitaciones que están bien, y otros se han tirado y respetado la fachada”.

A día de hoy, el precio medio de una vivienda en Monte Alto es de 2.700 euros el metro cuadrado, aunque en Matadero sea mayor. Si se tiene en cuenta que la media en A Coruña es de 2.100, se llega a una conclusión: “Monte Alto es un barrio en auge".