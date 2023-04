La extensión a 8 horas de la gratuidad en las guarderías de A Coruña "precarizó" el trabajo en A Caracola

La concejala del BNG de A Coruña y número 2 de la candidatura de la formación a las elecciones del 28 de mayo, Avia Veira, denuncia que la forma en la que el Ayuntamiento aplicó la extensión de la gratuidad a 8 horas en la escuelas infantiles municipales no tuvo en cuenta la metodología de trabajo en los diferentes centros, y, en concreto, en la Caracola "contribuíu a tornar máis precarias as condicións de traballo das educadoras".

Según explican desde el BNG, el problema está en que la extensión de 6 a 8 horas de la gratuidad, una medida positiva, "non se traduciu no incremento do persoal". La escuela infantil A Caracola, con cuyas trabajadoras se reunió Veira, tiene como método de trabajo el despliegue de la pareja educativa (dos educadoras por aula) y el aumento de las horas sin incrementar el personal pone en peligro este modelo.



“Queremos saber tamén que vai facer o Goberno Local ante esta situación e tamén por que permite que se incumpra o regulamento das escolas infantís municipais no que ten a ver coa fixación dos horarios en que que se ofrecen as 8 horas de atención ás nenas e aos nenos”, añade Veira. Además, la edil también critica que además de la extensión de horario gratuito no se aumentaron las plazas ni se redujo la ratio de educadoras por niño.