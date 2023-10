Los expertos alertan de la ‘inadaptación’ del sistema escolar al síndrome de Down

El XXIII Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down en A Coruña, tan esperado como concurrido, inició su actividad instructiva con una conferencia de lo más “motivadora”, como apuntaron desde la organización: ‘Confiando en la Confianza’, del escritor, orador internacional y ‘activista de la confianza’, José María Gasalla. Una intervención en la que los asistentes –más de medio millar– compartieron experiencias y sentimientos, e incluso se emocionaron ante la exposición del relator, que contó su método para conseguir tener confianza y evitar lo contrario, que “son los miedos”, matizó Gasalla.



Tras su exposición, comenzaron las charlas, impartidas por algunos de los expertos en inclusión más destacados, como Ana Belén Rodríguez, pedagoga y asesora de Educación inclusiva de Down España. Esta insistió en que la educación “es uno de los derechos que actualmente más se vulneran” y advirtió de que “el sistema educativo está lleno de trampas, como poner etiquetas a los alumnos para excluirlos y limitar su progreso, y eso ha generado indefensión a las familias y una baja autoestima”, continuó Rodríguez. Así, aseguró que “las barreras para los alumnos con síndrome de Down no están derivadas de su discapacidad, sino de la falta de adaptación del sistema educativo” en España.

Agenda

Los asistentes al Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down 2023 serán recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento de A Coruña. Además, de 11.00 a 14.00 se sucederán las actividades culturales, y a las 14.30 comenzará el almuerzo en Palexco. Durante toda la tarde habrá charlas, debates y sesiones divulgativas para familias, personas con síndrome de Down y hermanos y hermanas, y de noche, cena de gala, en el Hotel NH Collection.