Entrevista | Participantes en el Encuentro de Down España en A Coruña: "Estamos muy orgullosos de lo que somos”

María, Pablo, Laura, Pedro, Xoel y Mónica tienen madera de comunicadores y, con mucha soltura, comparten sus experiencia como empleados en distintas empresas de la ciudad y su área; como usuarios de Down Coruña y como ciudadanos que alguna vez sintieron rechazo o escucharon críticas, pero “solo al principio” porque “cada vez están más orgullosos de nosotros”, comentan desde los salones de Palexco.



En los últimos años se ha avanzado en inclusión, tanto social como educativa y laboral, pero queda mucho camino por recorrer en todos los sentidos.



Diecisiete, doce, ocho o siete años en el mercado laboral, mucha alegría, cientos de experiencias, “nervios” en los comienzos y mucho aprendizaje para “tener un futuro” y para que “nos traten como personas”, explican los seis en un descanso de las actividades del Encuentro de Familias de Personas con Síndrome de Down 2023. También “como adultos” porque “a veces se piensan que somos niños, y no lo somos”, detalla Pablo, que trabaja en el Kiosko de Down Coruña en la plaza de Ourense.



Cuando empezaron, “gracias a María José y Laura” de la Asociación Down Coruña – “sin ellas, no tendríamos trabajo”, precisan– lo celebraron por todo lo alto y, aún con algo de vértigo, con esfuerzo y dedicación, enseguida cogieron el ritmo, y hasta ahora, que comparten lo vivido con los asistentes al encuentro, desplazados desde distintas ciudades de toda España. Un empleo que para alguna es el camino hacia la “independencia” para poder “irme a vivir con amigos o con mi novio” y para otros, “una oportunidad para ser nosotros mismos”, dice Mónica, que se confiesa “la única soltera de los seis, pero porque me gusta estar así” e insiste en que “estamos orgullosos de lo que somos”.



“La gente debería callarse y escuchar más”, matiza Pablo. Un consejo para los que no saben o no quieren entender mientras se preparan, con evidente ilusión y contagiosa alegría, para seguir con las actividades enmarcadas en este encuentro nacional que acoge Palexco y en cumplir como anfitriones porque “A Coruña mola más que ninguna otra ciudad” y porque en la agenda están incluidas conferencias y charlas pero también actividades culturales y de ocio, “y hasta una cena de gala, con música también, para la que me pondré corbata y todo”, detalla Pablo. “Siiiiiii”, añade Laura.