Un exconcejal socialista de A Coruña se da de baja del partido

Juan Díaz Villoslada, antiguo concejal de Urbanismo durante el primer mandato de Inés Rey, se dio de baja hoy del PSOE. En su carta, alegaba que "Durante estes últimos tres anos fun observando cada día, en cada plano de acción política local, mesmo autonómica, como estas máximas, estes principios, non son obxecto do pulo necesario, al menos dende a miña perspectiva persoal, dende a miña visión do compromiso político".

Esta medida no es sorprendente. Villoslada protagonizó un sonado episodio durante el anterior mandato de Rey al dimitir de su cargo como concejal de Urbanismo. Llevaba tiempo distanciándose del núcleo duro del Gobierno local, algunas de cuyas decisiones no aprobaba, y la victoria de Inés Rey en las elecciones a Secretaria General de la Agrupación Socialista de A Coruña le decidió. “Llevaba tiempo meditándolo, pero esta fue la gota que colmó el vaso”, según sus propias palabras.

Villoslada nunca perteneció al círculo más íntimo de confianza de la alcaldesa. De hecho, su presencia como número cuarto de la lista con la que el PSOE acudió a las elecciones fue una exigencia de Ferraz, de ahí que siempre se haya mantenido en un segunda línea en lo que se refiere a los entresijos del poder.

En marzo, al firma de Villoslada se encontraba entre otras 49 en el escrito para la impugnación de la lista a las municipales que presentó la alcaldesa, Inés Rey, para su reelección. El documento se envió al Comité Federal de Ética del PSOE. Todos consideraban que se había hurtado a los afi liados la posibilidad de votar la lista al apoyarse únicamente mediante aclamación. También consideraban que no se permitió hablar a los compañeros que disentían. Con este último paso, Villoslada consuma su separación del PSdeG.