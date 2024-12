Los estudiantes coruñeses le piden a 2025 que la línea UDC opere por los barrios y tenga más frecuencia

Un total de 24 líneas de bus son las que abastecen diariamente a los ciudadanos de A Coruña en sus deseos de trasladarse a diferentes partes de la ciudad. Sin embargo, una de ellas no opera en exceso por los diferentes barrios de la urbe herculina, por lo menos, según denuncian los estudiantes universitarios.

Por esto, y debido a que el Ayuntamiento hará efectiva el próximo 1 de enero la tercera prórroga en el contrato de autobús urbano a la Compañía de Tranvías, los universitarios le piden al nuevo año que los buses operen por los barrios y que, a poder ser, tengan más frecuencia.



Se trata de la línea de bus UDC, encargada de transportar a los universitarios hasta algunas de las diferentes facultades de los campus de Elviña y A Zapateira.

No obstante, y pese a ser de las más utilizadas diariamente por la población coruñesa, los usuarios más recurrentes reconocen que tiene aspectos que mejorar.



Marta Fernández, alumna del grado en Educación Infantil, asegura que “hay muy pocos buses y, en horas punta, es un horror lo lleno que va”. A su vez, la alumna también apunta que es necesario que operen en más zonas de la ciudad, para así evitar los transbordos.

La línea UDC consta de 29 paradas, aunque la gran mayoría son en los propios campus universitarios, en la salida de la ciudad o en zonas más céntricas, como Juan Flórez, plaza de Pontevedra o plaza de Ourense. Un total de siete paradas son las que esta línea realiza dentro de los dos campus universitarios: tres de ellas en el de Elviña, tres en Intercampus, como por ejemplo la situada en frente a la facultad de Arquitectura, y dos en A Zapateira, en Filología y Aparejadores.

A su vez, la línea opera desde las 07.40 hasta las 22.40 horas de lunes a sábado, sin servicio el domingo.

Un aspecto que persiste



Las dos paradas que aglutinan más universitarios diariamente son la de San Pedro de Mezonzo y la de plaza Pontevedra, además de las principales de Elviña y A Zapateira, en su regreso tras la jornada lectiva.

Algunos de los estudiantes que a primera hora de la mañana o de la tarde cogen el bus para acudir a las aulas de estudio aseguran que salen de casa con mucha antelación para poder hacer transbordo y acudir a estas paradas, más céntricas.



Además de la poca operatividad por más puntos de la ciudad, muchos estudiantes consideran que el problema principal es la escasa frecuencia de estas líneas. Moisés Bouzas, exalumno del grado en Economía asegura que, aunque las paradas dentro del campus están bien, “haría falta más frecuencia, sobre todo ahora que está creciendo el número de estudiantes en la ciudad”.



Los problemas en la frecuencia y en la no operatividad por más puntos de la ciudad no son algo nuevo. No obstante, el número de estudiantes que realizan sus labores de formación en la universidad coruñesa es cada vez mayor conforme pasan los años.

La escasa frecuencia, el sobrecargo de viajeros y la poca operatividad en algunas zonas de la ciudad son algunas de las peticiones de los alumnos como mejora de cara al futuro.



Una de esas peticiones es la que realizaron desde la Asociación de Vecinos de los Rosales. La creación de la línea 47 lleva varias semanas siendo objeto de estudio para los rosalinos.

Su presidente, Fernando Carrillo, asegura que daría la posibilidad a una gran cantidad de usuarios de llegar a zonas como el Marineda City o el campus universitario sin tener que hacer transbordo en el primer caso en la ronda de Outeiro, y en el segundo en la plaza de Pontevedra.