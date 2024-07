Estas son todas las fiestas del fin de semana del 26 al 28 de julio en A Coruña y su área metropolitana

Tras el festivo del 25 de julio, Día de Galicia, continúan las fiestas por A Coruña y su área metropolitana. Estos son los festejos que A Coruña, Culleredo, Arteixo, Curtis, Sada, Cambre, Oleiros, Coirós, Oza-Cesuras, Vilarmaior, Paderne y Betanzos dedican a santos y épocas históricas durante el fin de semana del 26 al 28 de julio.

Feira das Marabillas de A Coruña

A Coruña entra en su etapa medieval con la celebración de una edición más de su Feira das Marabillas, que se abrirá el miércoles 24 a las 12.30 con una inauguración en la plaza de Azcárraga. Desde el miércoles hasta el domingo habrá música y teatro por las calles de la Ciudad Vieja, así como entretenimiento para los más pequeños, con un espacio especial en en Recuncho das Pícaras en María Pita.

El horario de apertura de la feria es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 00.00 horas.

Feira das Marabillas en A Coruña | Javier Alborés

Fiestas de Monelos (A Coruña)

Las fiestas de Monelos 2024 (que se celebran en la explanada de Salvador de Madariaga) tendrán como gran estrella al capitán del Deportivo, Lucas Pérez, que se encargará del pregón junto a Xosé A. Touriñán: "Para nós un orgullo ser o medio polo que Lucas volve ó seu barrio de pequeno, sendo un gran futbolista e para máis do equipo da cidade. Tamén é un orgullo que veña Touriñán, tan simpático como querido", señalan desde la asociación vecinal organizadora.

Pero no solo eso, la fiesta tiene música, actividades infantiles y gastronomía para celebrar este último fin de semana de julio.

Así, el viernes 26 de julio empezarán las fiestas a las 20.00 con la actuación de Amizades y a las 22.00 con Semiconfusas.

El sábado 27 a las 12.00 habrá un pasacalles con Alborada y a las 14.00 será el gran pregón de la mano de Lucas Pérez y Xosé A. Touriñán, al que seguirá la actuación a las 14.30 de Los Limones, a las 18.00 Os Gaiteiriños, 20.30 Son de Monelos, 22.00 Maldiband y cerrando a las 00.00 Juego Sucio.

Fiestas de O Birloque (A Coruña)

Las Fiestas de O Birloque estrenan este año su propio concurso de tortillas. Será el viernes 26 de julio a partir de las 18.00 horas. Para participar es necesario apuntarse antes del 25 de julio en la Asociación de Vecinos San Cristovo das Viñas. El día del concurso hay que presentar las tortillas en el campo de la fiesta a las 17.30 para que un jurado popular se encargue de catarlas. La única norma es su preparado: tres ingredientes, patatas, huevos y sal.

El ganador será agraciado con una beca de 100 euros y un diploma y el público asistente podrá probar también las tortillas, ya que se repartirá lo que dejen los jurados en el plato.

Pero la tortilla no será la única atracción de los festejos.

Así, desde las 18.15 del viernes 26 habrá un festival folclórico en el que actuarán Gaiteiriños, Son D'aquí (a las 19.00), Eidos (19.45) y el Coro Santa Combra de Veigue (20.30).

La primera jornada la cerrará a las 22.00 el DJ Javito.

Al día siguiente, el 27 de julio, de 10.00 a 14.00 habrá alboradas por parte de la Escola de Gaitas Diapasón. A las 12.00 se celebrará la misa cantada por la Coral Polifónica El Eco y al terminar se bendecirá los coches en el campo da festa.

A las 13.00 habrá sesión vermú con Pablo Balseiro Banda y a las 19.30 cantará el coro Cántigas de Terra, seguido a las 20.15 de Aturuxo y a las 21.00 Birloque Gaiteiros.

A las 21.00 se celebrará la gran mejillonada gratuita y la fiesta terminará con la actuación a las 22.00 del Grupo Virtual Project.

Fiestas del Apóstol en O Burgo (Culleredo)

Las fiestas grandes de O Burgo se abrieron ya el martes 23 de julio con la verbena de la París de Noia. El miércoles 24 estuvo reservado para la verbena con el Grupo América de Vigo, mientras que el jueves 25, el día grande, empezó con pasacalles de la mano de las charangas Santa Compaña y Alambique, así como con una sesión vermú amenizado con el Dúo Estrella. Cerrarán el día Los Satélites tocando en la verbena.

El viernes 26 será la churrascada popular y la verbena llegará de la mano de Ritmo Joven, y el sábado 27 la verbena nocturna estará amenizada por el Grupo Bomba de Canarias. Será también el momento de los tradicionales fuegos de artificio.

El domingo 28 se cierra la fiesta con las charangas Os Celtas y DGT haciendo pasacalles, mientras que Aixa Romay se encargará de la sesión vermú y el fin de fiesta lo pondrá la orquesta Panorama en la verbena de noche.

Además, durante todos los días de la fiesta están instaladas las atracciones.

Montaje de las atracciones de las fiestas de O Burgo

Fiestas del Apóstol en Arteixo

Las fiestas del Apóstol en Arteixo se abrieron con la celebración de la edición número treinta del abierto de ajedrez en el local social de Vilarrodís, que se celebró del lunes 22 al jueves 25, de 15.30 a las 22.00.

El miércoles 24 la verbena se inició en el campo da festa a las 22.30 amenizada por Los Satélites y el Grupo Pekados.

El día grande fue el 25 de julio, empezando a las 10.00 con dianas y alboradas de la mano del Grupo de Gaitas de la AC Triskell. A las 13.00 fue la misa solemne en la iglesia de Santiago de Arteixo, cantada por el Orfeón Ría de Muros y que a continuación tuvo una procesión acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo por el Paseo Fluvial. A las 14.00 la sesión vermú en la plaza del Balneario vino de la mano de Aixa Romay. Entre las cinco y las siete de la tarde tuvo lugar la edición número treinta del torneo de chave en la pista de chave de Arteixo. A las 18.00 empezó el concierto de la Banda Xuvenil de la BMA y amigos. Será en el patio-centro intergeneracional Balneario (en caso de lluvia se trasladará al auditorio del CCC de Arteixo Manuel Murguía). Desde las 20.30 estaba prevista la sexta edición del festival de habaneras de Arteixo en el anfiteatro (que se trasladará en caso de lluvia al auditorio del CCC de Arteixo Manuel Murguía). La gran verbena será desde las 22.30 en el campo da festa con la orquesta París de Noia y el Grupo Kalima.

El viernes 26, a las 13.00, habrá misa solemne en la iglesia de Santiago de Arteixo, cantada por el Grupo Adonai. A continuación será procesión con alfombras florales por todo el recorrido, acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo, por el Paseo Fluvial. Desde las 14.00 Xilo e Carlos amenizarán la sesión vermú en la plaza del Balneario y a las 8.00 será el Cinema Kids Show de Raúl y César Romero en el auditorio del CCC de Arteixo Manuel Murguía (dirigido al público familiar y gratuito previa recogida de invitación). A las 18.30 será el Mago Dani García el que actuará en la plaza del Balneario con su Museo Encantado. El final de la fiesta del viernes lo darán en la verbena del campo da festa la orquesta Olympus y la Disco Impacto.

El sábado 27 la misa en la iglesia de Santa Eufemia será a las 12.00 y estará cantada por el coro parroquial acompañado por el grupo de gaitas AX Xiradela. A las 14.00 el Dúo Karamba se encargará de la sesión vermú en la plaza del Balneario y de 14.30 a 18.30 en Larín se celebrará el Mini BTT Concello de Arteixo del Club Ciclista de Arteixo. Desde las 19.00 se jugará el trofeo de fútbol Santiago Apóstol Memorial Lisardo Campos, entre el Atléntico Arteixo y el Fabril. Será en el cambio de hierba artificial arteixán. A las 20.30 cantará Lucía Pérez junto a la Banda de Música Santiago de Arteixo en la plaza del Balneario y a las 22.30 será la verbena en el campo da festa con la Orquesta Marbella y el DJ Cotón. A las 00.00 se cierra el día con la gran sesión de fuegos de artificio.

El domingo 28 el Grupo Fuego se encargará de la sesión vermú de las 14.00 en la plaza del Balneario y del "tardeo" de las 19.00 en el mismo sitio.

Feria Modernista de Sada

Sada celebra los años 20 con una feria modernista durante todo el fin de semana. Se iniciará el viernes 26 de julio a las 17.00 con la apertura del mercado modernista y el primer pase de ambientación musical a cargo de los Dixie Kings. De 18.00 a 21.00 habrá juegos tradicionales para toda la familia en los jardines del entorno de la Terraza y a las 18.30 será el segundo pase de Dixie Kings. A las 19.00, en la capilla de San Roque, Alberto Valcárcel hablará sobre arquitectura modernista. A las 22.00 se cierra la jornada con el concierto de Gallaecia Small Band en el escenario principal detrás de la Terraza.

El sábado 27 el mercado modernista estará abierto de 12.00 a 23.00 horas. A las 12.00 se celebrará la primera ruta didáctica sobre la arquitectura modernista en Sada, dirigida por Alberto Valcárcel, saliendo de la Terraza. La segunda será por la tarde, a las 18.00, desde la Casa da Cultura. A las 13.00 habrá un espectáculo de danza a cargo de la Escola de Baile Carmel López en el escenario principal detrás de la Terraza. A las 19.00 Potato Head y Whatever Jazz Bands harán un pasacalles musical y a las 20.00 habrá audiovisuales de cine de la Asociación Nacional de Entidades Modernistas. A las 22.00 tocarán tras la Terraza Whatever Jazz Band y Potato Head Jazz Band a las 00.00.

El domingo 28 de julio el mercado modernista estará abierto de 12.00 a 22.00. De 12.00 a 14.00 se celebrará la ruta de vehículos históricos por las calles de Sada de la mano de la asociación Veteran Car. A las 13.00 habrá habrá sesión vermú en los jardines del entorno de la Terraza con la música de Le Barluthier. A las 14.00, en el mismo lugar, será el pícnic popular y de 14.00 a 17.00 se expondrán vehículos históricos en la plaza tras la Terraza. A las 18.300 será el turno del pasacalles musical con las bandas Potato Head y Tropical Jazz Band en el entorno del Carrusel Modernista. A las 19.00 tendrá lugar el espectáculo de magia "O camiño do afiador" del Mago Teto en los jardines de la Terraza y de 19.00 a 21.00 la playa de As Delicias contará con un bautismo aéreo en globo aerostático para el que es imprescindible llevar vestimenta modernista. A las 21.30 tocará Tropical Jazz Band en el escenario principal detrás de la Terraza y a las 23.00 será la jam session de fin de fiesta con Tropical Moon, Potato Head y Whatever Jazz Band.

Feira Modernista Sada | Javier Albores

Curtis na Lembranza: As feiras de 1900

Curtis estará este fin de semana, 27 y 28 de julio instalada en 1900. Será en la celebración del octavo "Curtis na lembranza. As feiras de 1900", que este año estará dedicada al queso y la leche.

Puestos de mercado, talleres de oficios y labores, exposiciones, juegos tradicionales y música animarán las jornadas, que contarán con la actuación en concierto de Ailá y Os Carecos.

Así, habrá demostraciones de forja, un zoqueiro, cantería, talla de madera, cesteiros, elaboración de gaitas y palilleiras de Betanzos. Además, cinco exposiciones llevarán a los visitantes al pasado: la muestra fotográfica "Imaxes da Lembranza" de la Asociación Amigos de Curtis (en el edificio de la estación de tren), "Tres xeracións de feirantes" en la Casa Fontecoba, la de Laura Villar con Jarabatos, el trabajo en madera de Agustín Villar y "Curtis na lembranza - D'O íntimo" que estará en la avenida Principal número 54 el sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, y el domingo de 10.00 a 14.00.

Este es el programa completo de la feria de 1900:

Sábado, 27 de julio

11.00 | Pasacalles con Os Garatuxeiros

12.30 | Asociación Mulleres da Carballeira en la Casa de Oriente (en el cruce de la Farmacia)

13.00 | Pregón en la Casa de Oriente (en el cruce de la farmacia)

13.30 | Sesión vermú en la estación de tren con Melchor Rodo, excomponente de Los Satélites y Los Key

16.30 | Pasacalles con Garatuxeiros y Faragulla

18.00 | Pasacalles con No Cómbaro

19.00 | Títeres en la Carballeiro con "De Vilatriste a Vilalegre"

20.00 | Pasacalles del Paseo das Mozas

20.30 | Concierto de Ailá en la carballeira

Al terminar el concierto en la estación de tren se proxectará la monografía "Imaxes da lembranza" de la Asociación Amigos de Curtis.

Habrá también un taller infantil de elaboración de queso a cargo de Vallelongo con música y animación. Habrá cuatro turnos de un máximo de 25 niños, a las 12.30, 16.30, 18.30 y 20.30, con prioridad para los empadronados, que se podían anotar hasta el 22 de julio. Los no empadronados, en caso de quedar plazas libres, ya se pueden anotar llamando al 625718801.

Domingo, 28 de julio

11.00 | Pasacalles con Os Garatuxeiros

12.00 | Espectáculo infantil en el fondo de la Carballeiro con "Rogelio 3. La fête"

12.30 | Actuación musical y baile con la Asociación Mulleres da Carballeira en la estación de tren

13.30 | Sesión vermú en la estación de tren con Melchor Rodo, excomponente de Los Satélites y Los Key

16.30 | Pasacalles con Garatuxeiros y Son da Terriña

De 16.30 a 19.30 | Juegos tradicionales y tiro con arco a cargo de Pobo Aventura en el prado al lado de la Relojería Justo

18.30 | Pasacalles con Os Viqueira

20.30 | Concierto de Os Carecos en la Carballeira

Feira de 1900 en Curtis |quintana

Fiestas de Sigrás (Cambre)

Sigrás celebra sus fiestas del 24 al 26 de julio. El miércoles 24 se iniciaron con una gran churrascada a las 20.30 horas, seguida de verbena con la orquesta Acordes y la Disco Móvil Impacto.

El jueves 25 hubo alboradas de mañana por toda la parroquia y a las doce una clase de zumba gratuita con Miriam Rumbo y Leslie Di Marino. A las 13.00 se celebrará la misa solemne y a continuación actúan Aires de Sigrás, acompañados por los niños del grupo, y el Dúo Dilema, en una sesión vermú en la que se podían degustar callos. A partir de las 17.30 se puso en marcha el Toro Mecánico y la fiesta de la espuma gratuita. Desde las 20.30 tocará DJ Lobetty Session y a las 23.00 será el concierto de la popular artista Leticia Sabater, seguida de la Gramola DJ Session.

El viernes 26 estará todo el día la pulpeira de O Carballiño en el campo da festa y a las 13.00 será la misa solemne, con procesión en la iglesia, donde saldrá la Custoria. A continuación cantarán Aires de Sigrás y Ríos. A partir de las 18.00 será el concurso canino amateur con premios para los perros ganadores en las categorías de perro de raza, perro con más habilidades y perro mestizo. El fin de fiesta será con la verbena amenizada por Unión y Fuerza y el Dúo D'Vicio.

Fiestas de Santa Ana en Mera (Oleiros)

Las fiestas de Santa Ana de Mera se iniciaron el miércoles 24 a las 22.00 con la celebración de la primera edición de la Festa Meracha.

El 25 de julio a las 14.00 se llevó a cabo una gran churrascada en el parque da Lagoa, mientras que por la tarde hubo pulpada en la Pulpeira Bo Xantar. Para terminar el día, a las 21.00, se celebrará la Festa Galega con Os Revenidos y De Vacas.

El viernes 26 habrá misas rezadas en la capilla a las 09.00, 10.00, 11.00 y 12.00. A las 13.00 será la misa solemne en honor a Santa Ana en el parque de Santa Ana, cantada por la Coral Polifónica de Mera y amenizada por la Banda de Gaitas de A MArola. A continuación habrá sesión vermú y por la noche la verbena estará amenizada por la orquesta Finisterre. A las 00.30 se lanzarán los fuegos pirotécnicos de la pirotecnia Rocha-Areas de Paderne.

Para el sábado 27 queda la gran mejillonada, de la que se encargará la Pulpeira Bo Xantar desde las 19.00. A las 22.00 será el turno del pop-rock con el concierto de Carlos Bau y The Nunzia's.

La fiesta se cierra el domingo 28 a las 13.00 con la misa de campaña en honor a la Virgen del Carmen en el parque de A Lagoa, que estará cantada por la Coral Polifónica de Mera y amenizada por la banda de gaitas A Marola. A seguir habrá procesión hasta la capilla de SAnta Ana y ofrenda floral, que dará paso a la sesión vermú. A las 14.00 será la festa da navalla y de la zamburiña de la mano de la Pulpeira O Bo Xantar. A las 19.00 se celebrará el Festival Folclórico organizado por la A.C. A Marola de Mera con los grupos A Marola y A Maristela de Sobrado.

Festa da Patria Galega en Oleiros

El concello de Oleiros acoge el sábado 27 una Festa da Patria Galega en la plaza de Esther Pita de Santa Cruz. Empezará a las 19.00 con pasacalles desde la plaza do Muíño a Esther Pita y seguirá a las 19.30 con las actuaciones del grupo de baile e gaitas Santaia de Santa Cruz, el Rancho Folclórico S. Pedro de Rates de Póvoa de Varzim y el grupo de baile C.C. A Ponte Vella de Teo. A las 21.30 actuará DJ AYMAN Prosound.

Fiestas de Mera

Festival de Polifonía e Habaneras en Cambre

El parque da Igrexa de Cambre acoge la edición número 24 del Festival de Polifonía e Habaneras este sábado 27 de julio desde las 2030 horas. Actuarán la Coral Polifónica de Cecebre dirigida por Lucas Álvarez, la Coral Polifónica Aires Novos de Pravio dirigida por Lis Teuntor y la Coral Polifónica Santa María de Cambre dirigida por Santiago Lago.

Fiestas de San Pantaleón das Viñas (Paderne)

El sábado 27 las fiestas de San Pantaleón das Viñas empieza con las dianas y alboradas desde las 9.00 de la mano de la Banda de Gaitas de San Pantaleón. A las 13.00 será la misa en honor a San Pantaleón, seguida de la sesión vermú con la orquesta Pontevedra, que repetirá por la noche junto a DJ Sebas 21.

El domingo, 28 de julio, la misa de la Virgen del Carmen será a las 13.00, seguida de sesión vermú con Solara. A partir de las 23.00 será la gran verbena con Solara y Panamá.

El último día de fiesta será el lunes 29, que se abrirá con la misa en honor a San José a las 13.00, seguida de sesión vermú con Ritmo Joven. A las 17.00 se celebrará la fiesta infantil con la colaboración del concello de Paderne y por la noche la verbena estará amenizada por Saudade y Ritmo Joven.

Fiestas de Santiago Apóstol en Paderne (Oza-Cesuras)

Las fiestas de Santiago Apóstol se iniciaron el miércoles 24 con la misa solemne de las 13.30 seguida de sesión vermú con Laura Ocampos.

El jueves 25 se repitió la misa solemne de las 13.30, esta vez acompañada de fuegos de artificio, mientras que la sesión vermú vino de la mano de Matices.

El viernes 26 terminan las fiestas con la gran pulpada que se celebrará al atardecer, servida por la Pulpeira de Gemma y Ainhoa Neira. La verbena estará amenizada por Los Satélites.

Fiestas de Santiago Apóstol en Villamateo (Vilarmaior)

Villamateo celebró a Santiago Apóstol el 25 de julio con misa solemne a las 13.00 y sesión vermú a continuación con Mar de Caión. Por la tarde será la actuación estelar de Angie, solista del Dúo Recordos. Por la noche la verbena será a las 23.00 con Mar de Caión y The Music Tolding.

El viernes 26 abrirá los festejos con la misa solemne de las 13.00 y la sesión vermú con el Dúo Maracaibo y the Music Tolding. Durante el día se servirá también jamón escaldado. Por la noche la verbena empezará a las 23.00 con el Dúo Maracaibo y La Hora Bruja.

Fiestas de Santiago Apóstol en Adragonte (Paderne)

El Santiago Apóstol de Adragonte se inició el 25 de julio con la misa solemne a las 13.00 horas, seguida de sesión vermú a las 14.00 con el Grupo Fussion. A las 17.30 habrá fiesta infantil con juegos de agua y fiesta de la espuma. La verbena desde las 23.00 estará amenizada por el Grupo Fussión y la Disco Móvil con DJ Casanova.

El viernes 26 empezó la fiesta con la misa solemne de las 13.00, seguida a las 14.00 de una gran sesión vermú con la orquesta Alianza. A las 17.30 habrá fiesta infantil con taller de chapas, tiro con arco mini disco, y se cerrarán las celebraciones con la verbena a las 23.00 de la mano de la Orquesta Alianza y DJ Sebas 21.

Fiestas de Santiago Apóstol en Requián (Betanzos)

Las fiestas de de Santiago Apóstol empezaron el jueves 25 a las 13.30 con misa solemne y una sesión vermú de la mano del Trío Deluxe.

El viernes 26 la mis solemne será a las 13.30 en honor al Santísimo Sacramento, seguida de sesión vermú con el Grupo Pekados. A las 17.30 será la fiesta infantil, que incluirá la fiesta de la espuma, mientras que la celebración se cierra con la verbena nocturna con el Grupo Pekados y DJ Pedro.

El sábado 27 a las 13.30 habrá misa solemne, seguida de sesión vermú con DJ Pedro y Karaoke. A partir de las 20.00 se pondrá en marcha la churrascada y pulpada y la verbena nocturna la cerrarán Zona Zero y DJ Pedro.