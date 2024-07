Leticia Sabater | "Siempre he puesto mi profesión por delante de los hombres, pero quizá un gallego me rompa los esquemas"

La cantante y ‘show-woman’ Leticia Sabater actuará este jueves, día 25, a las 23.00 horas en Sigrás (Cambre), dentro de las fiestas del Apóstol. Icono televisivo en España, promete “un auténtico espectáculo con un montón de sorpresas”.

Tiene varias fechas en Galicia con su gira ‘Bailando en mi fiesta’.

Sí, de hecho mañana al terminar en Sigrás me voy para Andreade, en Lugo. En Cambados estaré el 31. No paro (risas). Pero estaré un ratillo al acabar la actuación en Sigrás para quien quiera hacerse fotos conmigo.



¿Cómo serán esos conciertos?

Hago un directo de hora y media en el que canto mis temazos, ya sabes, ‘Mr. Policeman’, ‘La salchipapa’, ‘Pepinazo’, etc. y después haré versiones de los 80 y 90 que todo el mundo conoce y versiones actuales como ‘Potra salvaje’, ‘Nochentera’ o ‘Yo quiero bailar’. Soy de las pocas artistas que reúne a todas las generaciones, desde niños hasta las abuelitas, es un concierto para adultos pero lo puede ver todo el mundo. A los jóvenes las que les suelen gustar son las mías, ‘La salchipapa’ y la nueva, ‘Titi cómeme el toto’.

Una canción que tiene, como siempre, doble sentido, pero que no habla de lo que parece.

Es una expresión millenial que viene a decir ‘pasa de mí, déjame en paz’, a mí me gustan mucho los dobles sentidos y los juegos de palabras pero en la coreografía nos tocamos el hombro en plan ‘de qué vas, no me tomes el pelo’. Mis conciertos son muy participativos e interactúo mucho con el público, incluso sube gente al escenario. Me gusta sorprender y cada actuación es diferente, me aburren los conciertos donde una persona canta quieta durante dos horas... Este año tengo cerradas 200 fechas por toda España y me han quedado unas 100 sin poder hacer por falta de agenda.



O sea, que reinventarse le ha costado mucho esfuerzo.

Evidentemente, yo no veraneo. Siempre he puesto mi profesión por delante de cualquier hombre, pero nunca se sabe si algún gallego me romperá los esquemas. Yo al amor estoy siempre abierta y estoy deseando enamorarme, pero con esta vida que llevo de leona salvaje en los escenarios es muy difícil. No todo el mundo aguanta el ritmo de una artista con una gira de este tipo, pero lo dicho, siempre he antepuesto mi trabajo al resto y estoy contenta porque estoy haciendo lo que me gusta. Cuando viene la gente tras el concierto y me dice que se lo ha pasado increíble o que ha sido la mejor noche de su vida, eso me llena más que si me tocase la lotería.

¿Ha tenido algún episodio desagradable sobre un escenario?

Normalmente subo a personas animadas, no busco a una monja, y puede ser que alguna vez alguno se haya pasado un poco. En ‘Mr. Policeman’ suelo escoger a uno para ponerle una multa y uno me dio un beso de tornillo que no era capaz de despegarlo... la multa me la puso él a mí (risas). Nunca he tenido que llamar a seguridad.

Hace poco revolucionó ‘El Hormiguero’, pero entre todo el ‘show’ contó que pasó una infancia complicada y que sufrió bullying, algo que quizá la gente no sabe.

Tengo una vida que nadie se la puede imaginar, si algún día hacemos un documental todo el mundo se quedará muy asombrado. La gente piensa que las cosas a mí no me cuestan nada pero la mía es una historia de superación personal, esa es la realidad, y creo que podría ayudar a muchas madres que tienen hijos con algún problema. Llevo toda la vida luchando, ya de bebé luché para sobrevivir, y mucha gente me dice ‘siempre estás sonriendo’ y la verdad es que sí, porque estoy en la vida de prestado. Mucha gente que me acusa de frívola se sorprendería al ver que eso forma parte de un papel dentro del personaje. La provocación, la sexualidad y todo eso es parte del espectáculo.