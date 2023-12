Las estafas informáticas crecieron en este trimestre en A Coruña

Ahora que las redes sociales y la compraventa online se han convertido en algo común, también lo han hecho las estafas informáticas, que durante los últimos años han pasado a convertirse en una parte importante del total de los delitos que se cometen en A Coruña y su área. En los primeros nueve meses del año, su número descendió un 27% con respecto al mismo período del año anterior, pero fuentes policiales destacan que se ha detectado un nuevo incremento.



Esto puede ser debido a eventos como Black Friday, que disparan las ventas a través de internet, pero también por sucesos como el que se conoció esta semana, en el que un granadino de 21 años consiguió estafar a un coruñés 2.500 euros haciéndose pasar por su hija a través de las redes sociales. Es el conocido como “el timo del hijo”, que en los últimos meses se ha vuelto muy popular entre los estafadores.



Métodos como este, así como ventas fraudulentas de objetos que luego el comprador no recibe, son los responsables de que aumentado este fenómeno en los últimos años. Para evitarlo, las autoridades emiten avisos periódicos con algunos consejos para aumentar la protección de las potenciales víctimas.

Tipos de engaños

Cada año surge un nuevo tipo de estafa. La última sobre la que ha llamado la atención la Policía Nacional es el ‘QRishing’ o el ‘typosquatting’. El primero consiste en la manipulación de códigos QR para la descarga de software malicioso. El segundo es crear una página web falsa que tiene una dirección muy similar, pero no igual, a la del sitio verdadero. Para evitarlo, las autoridades aconsejan fijarse bien en las imágenes e iconos.



Además, las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas y, en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas fraudulentas. La Unidad de Ciberdelincuencia advierte que conviene ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos que luego se esfuman.



No hay que olvidar que las estafas suponen el 98% de los delitos telemáticos en A Coruña. El resto (183), se reparte entre el ciberacoso y otros crímenes. Las autoridades insisten en medidas básicas como no entregar datos de la tarjeta o la cuenta bancaria a páginas desconocidas, o no pinchar en enlaces de supuestas empresas de paquetería.