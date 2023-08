Esta será la programación de Viñetas desde o Atlántico

En tan solo unos días, el próximo lunes 7 de agosto, dará comienzo la 26 edición de Viñetas desde o Atlántico. Durante toda la semana, se sucederán diferentes propuestas, como visitas guiadas a las exposiciones de este año de la mano de sus comisarios, propuestas musicales, audioficción, mesas redondas o proyecciones.



A pesar de que el festival se extiende del 7 al 13 de agosto, sus exposiciones se podrán visitar hasta el 10 de septiembre. Son seis las propuestas expositivas: ‘¡Mujercitas del mundo entero, uníos!’, en el Kiosco Alfonso; ‘Las chicas del Pillar’, en el palacio municipal de María Pita; ‘Alberto Vázquez: do cómic á animación’, en la sala de exposiciones de Palexco; la muestra en homenaje a Calpurnio, también en Palexco; ‘Vive la vida, e outras poesías gráficas de Luis Alberto de Cuenca’, en la Casa Museo Picasso; y ‘BD na Coruña que bonita é’, en la sala municipal de exposiciones Salvador de Madariaga.



A alguna de estas muestras habrá visitas guiadas con los propios comisarios y autores. Es el caso de ‘¡Mujercitas del mundo entero, uníos!’, que el martes contará con dos visitas el día 8 (a las 12.00 y 18.00 horas) con los comisarios Raquel Jimeno, Alberto Medina y Guillermo Cobos. El 9, a las 13.00 horas, Laura Pérez Vernetti realizará una ruta por ‘Vive la vida’; mientras que a las 17.00 horas, Teresa Radice y Stefano Turconi desvelarán detalles de ‘Las chicas del Pillar’.



Habrá también otro tipo de propuestas, como una mesa redonda en torno a las pioneras del cómic underground adulto. Será el 8 de agosto, en el teatro Colón, y en la misma participarán autoras como Isa Feu, Laura Pérez Vernetti, Marta Guerrero, Marika Vila o Elisa McCausland.



Antes, el 7, también en el Colón (21.00 horas), ilustración y música se darán la mano. Será con un concierto de Hongo, que contará con ilustraciones en directo, proyectadas en la pantalla del teatro en tiempo real, obra de Paz Rodríguez, Luis Yang y Julia Abalde.



En el campo de la mezcla de disciplinas, el día 9 (22.00 horas), se llevará a cabo, también en el recinto teatral, la audioficción dramatizada de la obra ‘O Lume’ de David Rubin. Esta dramatización, de Xosé Barato, contará con una charla previa del Rubin con Neves Rodríguez.

Cine y Rúa da BD

En el marco del cine, se proyectarán varias películas en el Colón. El día 9 se podrán ver ‘Lupin III: The First’ (16.30 horas) y ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ (18.30 horas), mientras que el 11 será el turno de ‘The first slam dunk’ (12.00 horas) y ‘Akira 4K’ (17.00 horas).



Del 7 al 13, en los jardines de Méndez Núñez también se dispondrán los 40 stands de la Rúa da BD. Además, en las bibliotecas municipales se hará un homenaje a Ibáñez.

Programación completa: