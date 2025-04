Esta es la nueva fecha para la reunión entre el Ayuntamiento de A Coruña, vecinos y hosteleros

La segunda mesa de negociación para la hostelería de A Coruña será el próximo lunes 5 de mayo, a partir de las 17.00 horas, en el Salón Dorado de María Pita. Así se lo ha comunicado el Ayuntamiento a todos los actores, un total de 40, que ya participaron en el primer encuentro. Tal y como adelantó el Ideal Gallego, las complicaciones derivadas del apagón, que hicieron especial mella en el campo hostelero, han provocado que desde el Gobierno local aplazasen el encuentro programado para este martes. “Desculpade as molestias. Xa temos nova data para a reunión da hostalaría: Sería o luns 5 de maio ás 17 horas tamén no Salón Dourado do palacio municipal, como a outra vez”, expresa la segunda confirmación, en la que también se solicita confirmación por si fuese necesario mover de nuevo el encuentro.

En este segundo cara a cara entre los tres principales actores debería avanzarse en el marco legal que debe regir la hostelería del futuro en la ciudad, así como el modelo que se busca. Sobre la mesa estarán la revisión o no de las zonas ZAS, de los decibelios permitidos, el derecho vecinal al descanso, o la concejalía de la que deben depender las licencias de la hostelería. A petición de la alcaldesa todas las partes llevarán un borrador de propuestas.