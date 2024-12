Esta noche no se duerme: el eterno Fin de Año en A Coruña

Amada y odiada a partes iguales, la noche de Fin de Año es, sin lugar a dudas, la más intensa y diferencial para el ocio nocturno. Si bien no se trata de una cuestión en la que A Coruña sea especialmente diferente al resto de España, su condición de referente de la marcha y una oferta cada vez más ecléctica hacen que los empresarios se reinventen en la búsqueda del plan especial para atraer a su público objetivo. No obstante, e independientemente del segmento de edad, la barra libre es sin duda la fórmula reina y la más demandada.



El desembolso para una entrada de la noche del 31 al 1 no ha sufrido demasiado aumento en las dos últimas décadas: los que en su día pagaron 10.000 pesetas o 60 euros en las famosas sesiones de Chevalier o Pirámide harán un desembolso semejante de cara a la entrada en 2025. El bolsillo lo notará más en los complementos, los desplazamientos o la cena previa. Esa misma fórmula que triunfaba a finales del siglo XX es la que ha elegido The Clab: 70 euros con todo incluido, además de la entrada con una copa para la Noche de Reyes. Sabor noventero para un público que será más transversal que nunca. “Tardamos unos pocos días en completar el aforo y sabemos que los clientes van a estar de los 21 años en adelante”, afirman desde la gerencia. “No hay problema para la convivencia entre generaciones, pues la música de Fin de Año es el cachondeo”, añaden, antes de apuntar que la noche, por muy poco, aún supera a Halloween o San Juan. “Todo esto sigue compensando, lo que pasa es que no se gana lo que se ganaba antes”, sentencian, además de apuntar a una reventa que alcanza los 150 euros.



El Cine París, por su parte, ofrecerá dos ambientes: uno privado en la primera planta y otro discotequero en El Cielo. El precio es de 60 eurosy, por 15 más, se puede acceder posteriormente al after que ha organizado The Clab. Solamente quedan unas pocas entradas para ambas opciones, según apunta la organización del evento.



Grupo Pelícano

La zona del puerto es el hábitat donde se moverá buena parte de la oferta del grupo Pelícano, capaz de ofrecer diferentes ambientes y propuestas. La discoteca que es buque insignia y que da nombre al conglomerado acogera a unas 3.000 personas, con lleno garantizado: ha vendido las tres primeras tiradas de entradas (48, 55 y 63 euros) y ahora quedan unas pocas a 65. Las mismas dan derecho a tres copas. En el resto del grupo habrá fiesta light en Playa Club y Hyp3, mientras que Amura y Brit comparten cartel y la sala Inn apostaré por el indie por unos 35 euros de entrada con dos consumiciones. Oceánico, por su parte, ofrecerá cena y cotillón deluxe (150 euros). El acceso a Hemingway es de 15 euros.



En la zona de La Marina, la gerencia de Piccadilly y La Calle se muestra muy satisfecha con el ritmo al que se han vendido las entradas y pronostica un lleno en ambos locales. El precio será de 50 euros, con todas las consmuciones incluidas. “Quedan unas pocas entradas que nos guardamos para un sorteo, pero habrá lleno en los dos”, advierte Antonio Ruiz, propietario de ambos establecimientos.



En el Orzán habrá sentimientos encontrados para la gerencia de Studio 54, que ha convocado a todos sus fieles a un “último baile” por 50 euros (60 en taquilla). Serán los últimos pasos antes de decir adiós a un ciclo de ocho años, y decenas de amigos de la casa han confirmado presencia



Ladillo organiza la info

Dos de los últimos establecimientos en llegar a la oferta nocturna también apuestan fuerte por Fin de Año. Es el caso de la gerencia de Aeroclub, que extenderá la fiesta hasta las 10.00 horas con una doble sesión.

La primera hora, hasta las 06.00 horas, la entrada es de 15 euros con consumición, el mismo precio que tendrá la matinée. Además, es posible adquirir un bono de 25 euros con tres consumiciones. “Llevamos un buen ritmo de venta anticipada, y creemos que en puerta estará la mayor parte de la afluencia”, apunta Sergio Marentes, su responsable.



Por su parte, Bellini, el rooftop de Elviña, cobrará 12 euros por la entrada con copa, mientras que el reservado con una botella se va a 200 euros y con dos a 350.



También habrá establecimientos que abrirán de forma gratuita para los clientes, como anuncia La Urbana, donde habrá un DJ y se brindará antes y después de las uvas. Finalmente, en Monte Alto, el Puticlú cobrará una entrada de 20 euros, que da derecho a dos copas o cuatro cervezas.

La cola para entrar a la Wake Up del pasado año a las 10.45 horas

¿Suficiente? No para las miles de personas que, a partir de las 10.45 horas del día 1 abarrotarán la fiesta Wale Up. No parará la música hasta el dia 2.