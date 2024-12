¿Cuánto se cobra en A Coruña por poner copas en Fin de Año?

Es habitual que, en muchos discursos de cena de empresa o de agradecimiento, los empresarios de la noche o de la hostelería tradicional tiren ejemplos clásicos para poner en valor el compromiso de sus empleados. Así, eso de “trabajar mientras otros se divierten” es una realidad que, en el caso de la noche de Fin de Año, establece de manera más marcada esa distancia entre los dos mundos que cohabitan a ambos lados de la barra. No obstante, se trata de una celebración de esas que o adoras o repeles y, entre eso y lo jugosa que resulta para el bolsillo, una de las que más oferta y demanda de trabajo genera en todo el año.



Con la mayoría de establecimientos llenos, sin una entrada disponible y con la oferta de barra libre en el plan de fiesta, el volumen de trabajo es mucho más alto que un fin de semana al uso, pero también desaparece el cobro vía TPV o efectivo. Eso sí, las barras pueden llegar a exigir un ejercicio de paciencia que también va en el sueldo.



En The Clab, por ejemplo, presumen de ser unos de los más generosos con sus trabajadores. “Nosotros pagamos más de 250 euros por trabajar de 01.00 a 06.30 horas”, anuncia la gerencia. “Es el día más fácil para encontrar gente, porque habitualmente los que no son profesionales lo utilizan para sacarse un dinero. Hay gente a la que no le importa perderse esa noche”, añade. La antigua Chaston, que hace semanas que agotó la existencia de entradas, tendrá 23 trabajadores en esa noche, con 7 porteros, dos de personal de guardarropa y otros dos de apoyo a los camareros.



Por su parte, Sergio Marentes, responsable del remozado Aeroclub, se mueve en unas cifras muy semejantes, pero cree que la noche de Fin de Año es una buena prueba del algodón para el equipo de trabajadores. “Lo normal es rondar los 250 euros por trabajador”, confiesa. “Es el día más fácil para saber quién está comprometido de verdad. A todo el mundo le gusta salir, así que el que sabes que no te va a fallar es el que viene a trabajar”, prosigue.



Sin entrar en cifras concretas, tanto Carlos Pereiro, responsable de Studio 54, como Antonio Ruiz, de Piccadilly, Quai y La Calle, hablan de doblar o incluso superar el cien por cien de aumento. También en la zona de Monte Alto se apunta a un incremento.



Hostelería y seguridad

Pero no solamente de locales de copas se compone la noche de Fin de Año. Muchos optan por abandonar la cocina y depositar su confianza en una oferta hostelera y de restauración que es la envidia de media España.



Por encima de los 200 euros en muchos casos, se trata de cenas copiosas con festín y cotillón posterior. Y, lógicamente, detrás debe haber un sustento humano que se paga. “Es una noche muy larga y en la que se factura bien: dependiendo del caso puede ser el triple y llegar a los 500 euros, aunque lo normal está entre los 300 y los 500”, explica Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.



Todo ese despliegue de fiestas, barras libres, cenas y demás formas de dar la bienvenida al nuevo año sería imposible sin el factor obligatoria de cualquier fiesta multitudinaria: la seguridad. Así, uno de los veteranos de las puertas, Charly Díaz Arcos, estima en unos 200 euros la remuneración a los controladores de accesos, algo que, si bien es más llamativo en cuantía que otros años, en la práctica no resulta tan suculento. “Puede que esté mejor pagado, pero a la hora de la verdad te permite comprar menos cosas”, finaliza una de las partes implicadas en el proceso de convertir el paso de 2024 a 2025 en algo especial.



Contrato

Algunos locales en los que la apertura de Fin de Año no trastoca la rutina habitual consideran la fecha dentro de las cláusulas del contrato, aunque son más flexibles con el horario de llegada de los camareros. Y es que, tal y como explicaba en Nochebuena uno de los decanos de la noche de A Coruña, en muchos sentidos también es una noche normal.



Lo que está claro es que, debido a la más amplia oferta de cotillones que se recuerda, Fin de Año supondrá todo un impulso al empleo, por muy efímero que éste sea. De hecho, muchos trabajadores de primera hora afirman que, a partir de las 06.30 horas, se sumarán a la fiesta.