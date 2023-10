Entrevista | “Esperé al Día contra el Cáncer de Mama para decírselo a mis hijas”

“Mi cáncer se descubrió hace dos años, en marzo de 2021”. Así inicia Gema Botana Pita un relato marcado por su claridad y sencillez, contado sin eufemismos y con entereza, coincidiendo con el 19-O.



Cuando el médico le confirmó el diagnóstico, de manera casi inconsciente adoptó una postura de defensa, como “si no supiese lo que estaba pasando” y, veintisiete meses después, reconoce que necesitó asistencia psicológica porque “aunque llevemos el lazo rosa, no es todo rosa”, resume Gema.



Desde aquella consulta hubo una mastectomía, con reconstrucción y prótesis, varias intervenciones menores y hormonoterapia, la modalidad de tratamiento del cáncer de mama más conocida y más utilizada, pero ella se mantiene “positiva”, con su pastilla diaria y su inyección trimestral, pero “positiva” y con varios mensajes que transmitir, tanto a las que están pasando por lo mismo que ella como para la sociedad actual, a la que advierte de que el cáncer de mama no sólo afecta a la salud, sino que implica cambios en otros muchos niveles, como el laboral, para el que reclama más atención y voluntad política, y por lo que llegó a escribir a la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero. “Porque se habla mucho de igualdad, pero no se tienen en cuenta las circunstancias de las mujeres con cáncer”, insiste Gema.



En su caso, tras el alta, la decisión de reubicarla en un puesto administrativo y sacarla de otro más físico la tomó “un jefe que además es buena persona” que entendió que así debía hacerlo, “pero no todos los jefes son buenos y las leyes actuales no dicen nada al respecto, cuando deberían incluir algún tipo de protección”, continúa, a la espera de una revisión rutinaria en el Hospital Quirón. Porque el cáncer y su tratamiento tienen sus consecuencias y éstas “exigen todo tipo de revisiones”, matiza Gema.



El círculo más cercano es otro de los aspectos en los que enfatiza, pues si en algún momento se mostró especialmente vulnerable fue cuando tuvo que dar la noticia a sus padres “porque no sabía cómo lo iban a encajar”. A sus hijas no se lo contó al principio, sino que esperó a un 19-O, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. “Las vi muy atentas mirando una noticia sobre esto y les dije: ‘¿Vosotras sabéis que eso es lo que tiene mamá, verdad?”, resume, con la naturalidad de las madres y cierta sororidad, Gema Botana.



“Esto –añade a modo de conclusión– me ha dado la oportunidad de valorar determinadas cosas, de disfrutar de la vida y saber lo que es realmente importante y lo que no lo es tanto o que directamente no lo es”, explica a solo unas horas de comprobar cómo se tiñe e ilumina de rosa el mundo entero, incluida A Coruña.