Las entradas para ver a Rod Stewart en A Coruña, a la venta este jueves

Las entradas para ver a Rod Stewart en A Coruña se pondrán a la venta este jueves, 27 de junio.

El concierto promete una noche sin precedentes de icónicos hits de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos.

Con éxitos que encabezaron las listas a lo largo de una incomparable carrera de más de cinco décadas, tanto los fanáticos como los críticos han aclamado su última gira como “imperdible”. Su impresionante repertorio incluye canciones como "You Wear It Well", "Maggie May", “Every Picture Tells a Story”, "Da Ya Think I’m Sexy", "Tonight’s the Night", "Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)", “Forever Young” entre muchas otras.

El 15 de iciembre, A Coruña, y Galicia, recibirá por primera vez a uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, que ha trascendido a varias generaciones.

El concierto está incluido en O Gozo Festival, que ha programado en diferentes ciudades gallegas un elenco de importantes artistas internacionales, referentes en sus respectivos estilos y que en la mayoría de los casos suponía su primera actuación en Galicia.

Tras su exitosa primera edición encabezada por Robbie Williams, O Gozo Festival presenta de nuevo en este 2024 un cartel de artistas internacionales de primerísimo nivel, con nombres ya confirmados de la talla de Ed Sheeran, Maná, Loreena McKennitt, Queens Of The Stone Age o Sir Rod Stewart.