Una lluvia de estrellas en 2024 devuelve A Coruña al circuito internacional de conciertos

Todo el mundo tiene en mente su primer concierto, y más cuando se trata de una figura de renombre internacional. Las nuevas generaciones podrán recordar 2024 como el año en el que A Coruña volvió a posicionarse en el circuito musical de referencia. A los artistas anunciados hasta la fecha para los próximos meses se unió ayer el británico Rod Stewart, que actuará en la ciudad el 15 de diciembre.



El concierto, que se enmarca dentro de los recitales de O Gozo Fest, tendrá lugar en el Coliseum y supondrá el estreno del cantante en Galicia. Así lo anunció ayer el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante la presentación de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Xunta. Stewart, con más de 250 millones de discos y singles vendidos en su carrera musical, ya había sonado el año pasado como posible actuación estrella en el puerto de A Coruña, pero su presencia en la ciudad se hizo esperar.



El que fue vocalista de las bandas The Jeff Beck Group y Faces está considerado como uno de los grandes vocalistas del rock británico. La fecha en la que saldrán a la venta las entradas, así como su precio, se darán a conocer próximamente. Con Stewart son nueve los grandes nombres que llenarán recintos como el Coliseum, Palacio de la Ópera y el puerto hasta finales de año. Todo ello sin contar con los grandes festivales como el Morriña Fest o el Noroeste Estrella Galicia. Queens Of The Stone Age (18 de junio), Emilia (22 de junio), Maná (27 de junio), Ricky Martin (9 de julio), Juan Luis Guerra (13 de julio), Luis Miguel (21 de julio), Chris Isaak (24 de julio) y Bryan Adams (16 de noviembre), son los artistas con proyección mundial que los coruñeses podrán ver en directo este 2024.



La presencia internacional no termina ahí. El Morriña Fest, que se celebra en el muelle de Batería los días 26 y 27 de julio, traerá a la ciudad a cantantes de la talla de Louis Tomlinson, Editors, Nicki Nicole o Yandel. En el plano nacional destacan también Aitana, Lola Índigo y Sen Senra, entre otros. Ya en septiembre, el Recorda Fest contará con las actuaciones de bandas como La Oreja de Van Gogh y Amaral.

Los Mil Años

Esta larga lista evoca los tiempos en los que A Coruña se posicionó en el mapa de grandes conciertos. Las estrellas del momento, como Tina Turner (1990), Prince (1990), Paul Simon (1991), Sting (1991), Whitney Houston (1991), Frank Sinatra (1992) y Elton John (1992) hicieron parada en la ciudad dentro de sus giras mundiales, algo que hasta el momento parecía impensable. La inauguración del Coliseum, en 1991 –se estrenó con un festival de folclore el 19 de mayo de ese año– abrió las puertas a esta lluvia de estrellas que, a día de hoy, sigue la estela.



Con la ‘conquista’ del puerto como recinto para albergar grandes conciertos, todavía queda una cuestión pendiente: Riazor. El Morriña Fest de 2022 se llevó a cabo en el estadio, suponiendo el regreso de la música al mismo, pero desde entonces no se ha vuelto a pisar el campo para un evento que no sea deportivo. El concierto de los Mil Años reunió en 1993 en Riazor a más de 80.000 personas y la idea de volver a vivir algo similar podría estar más cerca.



El Deportivo acometerá en las próximas jornadas el cambio del césped de su estadio, apostando por un modelo híbrido que ya ha sido adoptado en el Bernabéu o el Metropolitano. Estos últimos son, precisamente, dos de los recintos que más conciertos multitudinarios acogen en España. Sin ir más lejos, Taylor Swift actuó la semana pasada en el primero. Bruce Springsteen estos días en el segundo. La nueva moqueta de Riazor permitiría albergar diversos espectáculos de otra índole, como conciertos, abaratando su posterior sustitución de cara al futuro.



Eduardo Blanco, el que fue teniente de alcalde y concejal de Fiestas durante el mandato de Francisco Vázquez, ve en la “continuidad” la clave del éxito de A Coruña como polo de atracción de grandes espectáculos musicales.



El concierto de Prince, rememora, lo cambió “todo”. El entonces responsable del Coliseum recuerda todavía el gran “esfuerzo” que hizo en su día el Gobierno local desde el punto de vista cultural y turístico. “Convirtió A Coruña en un polo de atracción y dinamización”. Aquel esfuerzo, dice, se perdió con el paso de los años. Hasta ahora. “Si se empieza ahora, bienvenido sea, pero hay que darle continuidad. Si vamos a apostar, apostemos y no dejemos de hacerlo”, señala.



La fórmula del buen hacer no es otra que la planificación: “No solo valorando la perspectiva musical, sino también turística. Hay que planificar para que tenga sentido a lo largo del año y que haya una oferta equilibrada y de continuidad”. Al Coliseum, considera, “hay que sacarle el máximo rendimiento posible, como también se puede hacer ahora con los partidos de Baloncesto”, concluye.