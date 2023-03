Enrique Otero | “Estrenar en el Festival de Málaga es el trampolín perfecto para dar a conocer la película”

El cineasta coruñés Enrique Otero estrena esta semana su nueva película, ‘Honeymoon’, protagonizada por Javier Gutiérrez y Nathalie Poza. El escenario no puede ser mejor, ya que la puesta de largo será mañana, en el cine Albéniz, en el marco del Festival de Málaga, una cita que ya le es conocida, ya que allí ganó premios con otra creación, ‘Crebinsky’.

¿Qué supone para usted y para el equipo estrenar en el festival de Málaga?

Evidentemente, es una de las mejores plataformas que puede haber de promoción ahora mismo en el país, ésto, San Sebastián... La verdad es que nos venía muy bien para dar el primer paso. La película está enviada a algunos festivales internacionales, pero, la verdad, es que este trampolín es perfecto para darse a conocer e iniciar la trayectoria.

No es su primera vez.

Yo ya había estado con ‘Crebinsky’, la película que hice en el 2010, con la que ganamos un par de premios allí. Conozco el festival y la repercusión que tiene, están todos los medios nacionales y es muy importante para nosotros.

¿Cómo surge el proyecto?

Es extraño, porque las películas van haciéndose. Yo siempre escribo con un guionista, en este caso es Roberto C. Méndez y nació de una idea que había sobre vendedores a puerta fría y fue variando, tomando otro cariz, hasta que llegamos a la conclusión que se ve ahora. Fue una evolución, no una idea inicial, digamos.

¿Cómo es trabajar con actores como Javier Gutiérrez, Nathalie Poza o Fernando Albizu?

Evidentemente, el elenco marca una película, igual que otras muchas cosas, pero es quien da la cara para defender a los personajes que tú has escrito. En este caso, son actores protagonistas de primera fila, pero con secundarios de superlujo como María Vázquez, Fernando Albizu, Morris... increíbles. Fundamental también para esta historia.

La idea es no estrenar antes de verano, creo que las películas deben respirar y tener una vida, porque, si no, es sólo una explosión de fin de semana

‘Honeymoon’ es una historia de amor atípica.

Para mí, ‘Honeymoon’ es una historia de amor, aunque no lo parezca, una historia de amor en las condiciones más precarias en las que se puede dar, cuando una pareja está acabando una relación, cómo pueden llegar a tener ese amor o volver a quererse. Con un golpe como el que sufren estos dos personajes y empezando a vivir una aventura fuera de las vidas que llevan hasta entonces, pueden darse cuenta de quien es el otro en circunstancias extremas. Todo esto está envuelto en una muestra de sociedad muy miserable, todos estos secundarios que le dan vida, lo que hace que la pareja protagonista se realce, tenga más fuerza. Trabajar con toda esta gente... encantado de la vida; vienen ya con opciones de personajes preparados y sólo tienes que matizar, ‘un poquito más de esto o menos de lo otro’, pero es como cocinar echando especias cuando la carne o el pescado ya son buenos de entrada (ríe).



Me comentaba que ha mandado la cinta a más festivales, ¿hay ya fecha para el estreno en cines?

Nuestra idea es no estrenar antes del verano, creo que las películas tienen que respirar y tener una vida, tienen que pasar por festivales, hacer el boca a boca... porque, si no, es sólo una explosión de fin de semana. Yo quiero que la película tenga una pausa, una elaboración en festivales y que vuelva ya con algo que haga que la gente vaya después al cine.

Además tiene ya otros proyectos en mente.

Yo es que quedo varios días a la semana con guionistas para elaborar proyectos, es que en esto nunca sabes, acabas uno y tienes que iniciar otro proyecto ya. Llevo una peli en 2010, otra en 2016 y otra en 2023, al final, hago cuatro pelis en mi vida, hay que estar todo el día trabajando en ello. Que no me importa hacer sólo cuatro si son buenas, pero está bien producir por crear.