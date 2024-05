El Encuentro Mundial de Humorismo despide su cuarta edición batiendo récords de público

A Coruña se convirtió en las últimas semanas en la capital de la risa con el Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu), que cerró ayer su cuarta edición tras batir un récord de convocatoria, con más de 20.000 entradas despachadas para todos sus espectáculos. La gala final ‘Fantastic Colofon’ llevó a las tablas del teatro Colón a David Cepo, Javier Veiga, Xosé Antonio Touriñán y As R(h)umorosas –Carmen Méndez, Ledicia Sola y Marta Doviro– y puso el broche de oro a un evento que se ha convertido en un fenómeno de masas y un imprescindible en la agenda cultural de la ciudad.



El encargado de dar el pistoletazo de salida este año fue David Perdomo, que abrió el Emhu el día 25 con su última propuesta, el podcast ‘El Nicho’. En este programa especial en Afundación el protagonista fue su amigo y compañero Touri, con el que ha compartido infinidad de proyectos.



Tras aquello llegó Juan Dávila y puso patas arriba el Coliseum con ‘La capital del pecado 2.0’, donde subió al escenario a varios jugadores del Deportivo –Martín Ochoa, José Ángel Jurado o Rubén López, por ejemplo– y a la alcaldesa, Inés Rey, a quien Dávila hizo su famoso estriptis. Todo ello en presencia de su marido, que no dudó, tras vestirse nuevamente el humorista, en subirle la cremallera del pantalón.



Hubo improvisación, presentaciones de libros –como el ‘Pérdidas de risa’ de Sílvia Abril–, mesas redondas y grabaciones de programas como ‘La ruina’ o ‘El sentido de la birra’. Este último, conducido por Ricardo Moya, tuvo como protagonista ayer al actor Antonio Resines, que se mostró crítico con el mundo de las artes escénicas por sus modos de acceso, si bien opinó que ha mejorado en los últimos tiempos. “Nadie sabe lo que va a pasar con una película, si no lo harían los bancos. No dejarían que lo hicieran unos ‘mataos’ que no tienen ni idea”, dijo.

Un “absoluto prodigio”

‘Mentes peligrosas’, que llenó Palexco, reunió a algunas de las cómicas más aclamadas de los últimos tiempos como Ana Morgade, Carolina Iglesias, Henar Álvarez y Eva Hache. La propia Morgade calificaba, en una entrevista con este diario, que el Emhu “es un absoluto prodigio”, destacando que la cita juega un papel importante como “un encuentro épico” para el humor, al estilo de los Goya o los Oscar para el cine.



Jordi Moltó representó ‘Lo que me han enseñado los mayores’, Roberto Vilar realizó dos pases de su ‘Celebreixon’ y David Amor y Josito Porto estrenaron su obra ‘Go home’, mientras que el guionista vasco Galder Varas triunfó con su ‘Esto no es un show’, donde interactúa con el público.



Personalidades como Juan Herrera disertaron sobre el negocio del humor y hubo tiempo también para la ‘stand up’ de la argentina Dalia Gutmann. Uno de los platos fuertes fue ‘Humoris Causa’, donde Sílvia Abril, Leo Harlem, Goyo Jiménez y el organizador de la iniciativa, Luis Piedrahita, hicieron las delicias del Palacio de la Ópera. Además, Resines, Goyo Jiménez y Xosé Ramón Gayoso fueron los premios Emhu de esta edición.