La empresa de la vidriera de María Pita anhela un museo en A Coruña

La empresa vidriera Maumejean ha vestido, desde 1860, multitud de edificaciones civiles y religiosas. Por poner un par de ejemplos, en Madrid hay trabajos firmados por la empresa en la basílica de Atocha, en la catedral de la Almudena, en el propio Ayuntamiento o en el Palacio de Justicia. A Coruña, igual que el resto de España, cuenta también con una vidriera: la escalera de honor del palacio de María Pita cuenta (retirada temporalmente) con una obra ornamental de la empresa de origen francés.



El hasta ahora propietario y director de Maumejean, Francico Hernando, guarda un anhelo: crear un museo dedicado a la obra y a la historia de la entidad. Y para ello ha pensado en A Coruña.



No es la primera vez que estudia la posibilidad, pero ahora quiere empezar a plantearla de manera seria. “Dentro de poco me iré a vivir a Lugo y quiero montar un museo, no una exposición, un museo”, apunta, asegurando que cuenta en Madrid con cerca de un centenar de vidrieras que podría exponer, a lo que se sumaría el contar la historia de la sociedad, que se remonta a 1860, aunque la historia familiar es aún más larga.



“Ya estuve trasteando por A Coruña hace años, hace unos 40. Ahora quiero volver a intentarlo”, apunta Hernando, cuya idea es crear un “museo para todos”, aunque reconoce que, por ahora, es solo una idea.



“Somos conocidos a nivel internacional, nuestros mayores clientes eran la iglesia y los nobles, en Madrid no había ni un noble sin una vidriera nuestra”, asegura Hernando, que prefiere enseñar al mundo sus creaciones en vez de “tenerlas amontonadas en los talleres”. En breve aterrizará en Lugo y buscará cómo desarrollar la idea de un espacio para exponer vidrieras: “Aunque me gustaría que fuese en A Coruña”, apunta el director de la entidad.



Además de la de María Pita, también hay vidrieras de Maumejean en el casino de Ferrol, en el Hotel Compostela de Santiago, en la catedral de Ourense, en la de Tui o en el teatro Rosalía de Vigo, entre otras.

Vidriera franquista

Y A Coruña sigue siendo un lugar predilecto pese a que en el pasado hubo algún encontronazo con las instituciones locales.



La vidriera del palacio municipal, creada en la segunda mitad del siglo XX contaba con un escudo franquista que, en 2019, se encargó eliminar a la entidad.



El presupuesto para la petición no era suficiente, debido a la presencia de multitud de microrroturas en la pieza. No hubo acuerdo para aumentar la cuantía y la obra se devolvió, aunque el pago por el traslado también generó fricciones. El mencionado abono no se efectuó en el tiempo previsto por la empresa, tiempo en el que no lograron ponerse en contacto con el Ayuntamiento.



Eso obligó María Pita a buscar una nueva fórmula para retirar el mencionado escudo. Fuentes municipales aseguran que esa tarea ya se ha llevado a cabo, aunque la pieza todavía espera “convenientemente guardada” hasta que se encuentre la manera de instalarla de nuevo. “Estase a estudar a forma de facelo”, apuntan desde María Pita, pero no ponen plazos para un proceso que comenzó poco antes de las elecciones municipales del año 2019.